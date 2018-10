Netbutikker afsløret: Snyder med falske anmeldelser

Mange netbutikker betaler kunder tilbage efter at have købt en vare, hvis de til gengæld giver virksomhedens produkt fem stjerner og en positiv anmeldelse på Amazon.

Det afslører forbrugsorganisationen Which?, skriver The Guardian.

- Sælgerne ripper i virkeligheden folk ved at købe sig til anmeldelser. Anmeldelserne repræsenterer ikke en ærlig eller upartisk mening, men i stedet vildleder de folk til at købe produkter, som de ellers måske ville gå udenom, siger Alex Neill, der er administrerende direktør for forbrugergruppen ‘Which?’.

Får varen gratis

De falske anmeldelsesfabrikker finder man på Facebook, hvor op i mod 87.000 medlemmer af Facebook-grupperne Amazon Deals Group, Amazon UK Reviewers og nogle mindre grupper potentielt kan være en del af maskineriet, der skriver falske anmeldelser, og dermed snyder forbrugeren.

Virksomhederne skriver om et produkt i grupperne, hvor de lokker med, at hvis man skriver en positiv anmeldelse af produktet, får man varen helt gratis. Nogle gange får man endda et ekstra beløb oveni. Nogle gange er det hver andet minut, at et firma slår en ny vare op, hvor de efterspørger fem-stjernede anmeldelser.

Which? opdagede anmeldelsesfabrikkerne, da de med falske profiler selv opsøgte virksomhederne, der søgte positive anmeldelser.

- De blev instruteret til at bestille en specifik vare gennem Amazon, skrive en anmeldelse og når anmeldelsen blev offentliggjort, skulle de dele linket til anmeldelsen. Efter anmeldelsen blev offentliggjort, blev beløbet, som varen havde kostet, tilbagebetalt via PayPal, siger Which? til The Guardian.

Tillader det ikke

Det er svært for Amazon er opdage snyd, fordi kunderne faktisk køber produkterne, inden den falske anmeldelse laves. Men bliver det opdaget, får det konsekvenser.

- Vi tillader ikke anmeldelser i bytte for nogen som helst form for kompensation, heller ikke betaling. Kunder og sælgere skal følge vores retningslinjer for anmeldelser, og dem, der ikke gør det, vil vi gøre noget ved, herunder potentielt opsige deres bruger, siger Amazon ifølge The Guardian.

Facebook har også taget afstand og oplyser, at det ikke er tilladt at bruge Facebook til lave anmelsesfabrikker.