Nete fik p-bøde ved skadestue, mens søn blev behandlet: Nu tordner Villy Søvndahl

Tilbage i maj var Nete Kaasen fra Haderslev på arbejde, da hendes telefon pludselig ringede.

I den anden ende af røret var en pædagog fra Nete Kaasens søns skole. Hendes ni-årige dreng var faldet ned fra et klatrestativ og havde brækket armen.

Nete Kaasen hentede ham så hurtigt, hun kunne, og kørte derefter direkte til sygehuset i Aabenraa, hvor hendes søn skulle behandles. Men efter behandlingen fik Nete Kaasen en ubehagelig overraskelse i form af en p-bøde på 510 kroner.

Det skriver JydskeVestkysten.

Til Ekstra Bladet fortæller Nete Kaasen, at hendes søn var i voldsomme smerter, da hun hentede ham fra skole.

- Det var en tur på omkring 30 kilometer til skadestuden. Min søn var helt ødelagt, og han græd meget, fordi det gjorde meget ondt på ham. Så det eneste, jeg tænkte på, var, at jeg skulle have ham ind på skadestuen hurtigst muligt. Så jeg parkerede min bil ved akutmodtagelsen, og så skyndte jeg mig ellers bare ind med min søn, fortæller Nete Kaasen til Ekstra Bladet.

Behandlingen af sønnen gik hurtigt, og efter en time stod de igen foran parkeringspladsen. Her ventede Nete Kaasen en p-bøde.

- Vi kom ud til bilen, og jeg havde min søn med, der nu havde armen i gips, og så så jeg, at der var en p-bøde i ruden. Jeg tænkte bare 'hvad'. Jeg havde slet ikke bekymret mig om, at jeg skulle sætte en p-skive eller noget. Jeg tænkte kun på min søn. Sygehuset i Aabenraa ligger jo et ret øde sted. Det er kun et sted, man parkerer, hvis man kommer på sygehuset, så det havde overhovedet ikke strejfet mig, siger Nete Kaasen.

- Men da jeg kom ud og så efter, så kunne jeg jo godt se, at der var skilte, hvor der stod, at man skulle sætte p-skiven.

Nete Kaasen var glad for den behandling hendes søn fik på hospitalet, men den gode oplevelse blev ødelagt af p-bøden i hendes rude. Foto: Privatfoto

Tager kontakt til sygehus

Efterfølgende tog Nete Kaasen kontakt til sygehuset og klagede over bøden, som med Nete Kaasens egne ord 'måtte være en fejl'

Sygehuset meddelte hende dog, at de ikke kunne gøre noget og anbefalede hende at tage kontakt til Parkeringskontrol Syd og fremlægge dokumentation for, at hun havde været inde på sygehuset i den pågældende periode.

Det gjorde hun, men først her i juli har Nete Kaasen fået svar på sin indsigelse.

- De skrev, at de ikke kunne gøre noget, og at de fastholder kravet, selvom jeg har sendt bevis for, at jeg var på sygehuset i det pågældende tidsrum. Da jeg så deres afgørelse, tænkte jeg, at det simpelthen måtte være en fejl, siger Nete Kaasen og fortsætter.

- Jeg synes virkelig ikke, at det kan være rigtigt, at man skal bekymre sig om sådan noget, når man kommer til sygehuset og er der, enten fordi man selv er syg eller kommet til skade, eller fordi man er der med en pårørende, der er syg.

Beskeden fra Parkeringskontrol Syd fik Nete Kaasen til at gå til tasterne på Facebook og dele sin oplevelse. Her har hun fået forskellige reaktioner.

- Flere har stemplet mig som hysterisk speltmor. Men flere er også taknemmelige, fordi de har oplevet det samme. En brækket arm er jo ikke livstruende, så det er et relativt fredeligt eksempel, men jeg har også hørt eksempler på folk, der er kræftsyge, og folk der eksempelvis har haft børn indlagt, som så er kommet ud til en bøde, siger hun og fortsætter.

- Jeg er ikke sur, men jeg synes, at der er noget medmenneskelighed, der mangler. Der er mange, der siger, at det bare handler om at betale bøden og så komme videre. Det havde det været under andre omstændigheder, men ikke ved et sygehus. Her mener jeg ikke, at man skal have en bøde, og hvis man får, så skal den annuleres.

- Men er det i bund og grund ikke dit eget ansvar at sørge for, at der er styr på de her ting?

- Jo. Det er jo mit eget ansvar. Det er der ingen tvivl om. Jeg har fået flere p-bøder i mit liv, og der har jeg betalt dem uden brok. Så det er ikke selve bøden, jeg er vred over. Jeg er vred over etikken i, at man forventer, at folk skal have fokus på andet end det, de kommer på sygehuset for. Folk er på et sygehus, fordi de er i en situation, som ikke er så rar, og så fokuserer man altså ikke på sin p-skive. Jeg synes ikke, det er anstændigt.

Til JydskeVestkysten oplyser Rasmus Kjølby, der er presseansvarlig ved Sønderborg Kommune, at Parkeringskontrol Syd administrerer reglerne efter de retningslinjer, som Sygehus Sønderjylland har sat, og at så længe, der ikke er noget ved bilen, der signalerer, at den er ankommet på grund af en akut skade, så har p-vagten ikke noget valg: Vedkommende skal udstede en p-bøde.

Villy Søvndahl går ind i sagen



Nete Kaasens historie har vakt følelser frem hos Villy Søvndahl, der nu er gået ind i sagen. Foto: Jakob Jørgensen

Nete Kaasens historie har nu fået Villy Søvndahl, der er medlem af Regionsrådet i region Syddanmark for SF, til at gå ind i sagen og tage emnet op.

- Jeg synes, det er hul i hovedet, at mennesker, der er i en ekstrem situation, skal være optaget af, om de har husket at sætte deres p-skive. Når man står i sådan en situation, er man kun optaget af at komme så hurtigt på skadestuen som muligt og ikke af at sætte p-skive, siger han til Ekstra Bladet.

Villy Søvndahl mener derfor, at man skal kunne få annulleret sin bøde, hvis man får en, mens man holder foran et sygehus.

- Jeg mener, at man kan finde metoder, der kan afhjælpe det her. For eksempel at ens nummerplader bliver registreret, når man bliver registreret på sygehuset, og hvis man så alligevel får en bøde, når man har været på sygehuset, så skal den annulleres, hvis man kan vise, at man har været på sygehuset i det tidsrum.

Vil ændre procedure

Villy Søvndahl håber, at sagen i fremtiden vil blive lavet om på landsplan.

- Jeg håber, at det er noget, der vil blive taget op i alle regioner, lyder det fra Villy Søvndahl.

- Men er det ikke et eller andet sted den enkelte borgers ansvar at sørge for, at man er opmærksom på, om man skal stille en p-skive, når man parkerer, også selvom det er ved en skadestue?

- Nej, lyder det prompte.

- Det er ikke ens eget ansvar. Man har andre ting i hovedet, og det er en ekstrem situation. Så man skal ikke bruge kræfter på andet end at være på sygehuset. Jeg forstår godt, at hospitalet vil sikre sig, at p-pladserne ikke bare bliver brugt af alle og enhver, men det er ikke acceptabelt at få en bøde ved et sygehus. Længere er den ikke.

Nete Kaasen er glad for, at Villy Søvndahl nu er gået ind i sagen.

- Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, at det er fantastisk at se, at en person handler på det og rent faktisk gør noget ved det.

