Netflix-chef: Hjemmearbejde er noget skidt

Grundlæggeren af Netflix, Reed Hastings, kan ikke se nogen som helst gode ting ved hjemmearbejde. Det skriver BBC.com.

Samtidig vil han dog ikke se de 8600 ansatte, der arbejder under ham, før de fleste har fået en godkendt coronavaccine - og han forudser også, at langt de fleste af de ansatte vil fortsætte med at have en ugentlig hjemmearbejdsdag, selv om vi er nået ud på den anden side af pandemien.

- Jeg kan ikke se noget positivt ved det, svarede han en journalist fra avisen Wall Street Journal, da denne spurgte til, om der var fordele ved hjemmearbejde.

- Ikke at være i stand til at mødes personligt - især internationalt - er kun negativt, siger Hastings.

- Jeg har dog været super imponeret over de ofre, folk har lavet.

Modsat andre teknologi-giganter som for eksempel Twitter, mener Netflix-bossen ikke, at ansatte bør arbejde hjemmefra. Foto: Ritzau Scanpix.

Er i fuld gang

Streaming-tjenesten er den største spiller på markedet, og cirka 200 millioner husstande verden over bruger Netflix, der i øvrigt er i fuld gang med at producere egne film og serier til platformen igen.

Dog ser Hastings gerne, at der bliver skruet endnu mere op for produktionerne.

- Vi er i gang i meget af Europa og meget af Asien, og vi har allerede et par ting i gang i Los Angeles. Men håbet er, at vi i løbet af september og oktober kan få - med ordentlige test - meget mere i gang, siger Reed Hastings.

I sommer indtog Netflix-produktionen København. Her blev der filmet nye afsnit til serien Papirhuset i Tivoli. Foto: Anthon Unger.

Hjemmearbejde 'for altid'

Andre teknologi-giganter ser på det på en lidt anden måde. Twitter har for eksempel foreslået, at de ansatte her kan arbejde hjemme fra 'for altid'.

Fujitsu har også planlagt at give personale mulighed for at arbejde hjemmefra permanent.

Og Facebook og Google har sagt, at medarbejdere kan arbejde eksternt indtil mindst udgangen af ​​året, ifølge BBC.com.