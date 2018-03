Netop kåret: Her er verdens rigeste

Den 62-årige Tech-milliardær Bill Gates måtte sidste år vige pladsen som verdens rigeste mand, og det har ikke ændret sig i år.

Det viser Forbes' liste over verdens milliardærer, som placerer grundlægger og CEO af Amazon, den 54-årige Jeff Bezos, på førstepladsen.

Han er kravlet op på førstepladsen med sine 126.2 milliarder dollars - svarende til 763,6 milliarder kroner - og er derfor ikke bare verdens rigeste mand, men også den første nogensinde til at eje et trecifret milliardbeløb. I dollars.

Aktierne skyder mod himlen

Den rigeste person på planeten, Jeff Bezos, ejer 16 procent af Amazon.com. Aktierne i det populære e-handelsfirma er steget med 59 procent i værdi på 12 måneder.

Det indbragte milliardæren 32,2 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 194,8 milliarder kroner, og sendte ham flyvende forbi Bill Gates.

Ud over onlinesitet ejer han også et af verdens mest respekterede medier. I 2013 købte han The Washington Post for 1,5 mia. kroner, hvilket er et greb i lommen for Jeff Bezos.

Udover journalistik er Jeff Bezos optaget af rummet og ejer sin egen rumfartsvirksomhed. Målet er, at udvikle en raket der kan genbruges og transportere civile passagerer.

Danske Rødder

Hans fars forældre og dermed hans bedsteforældre var immigranter fra Danmark.

Jeff Bezos har dog aldrig haft direkte kontakt med det danske. Som fireårig blev hans mor gift med Miguel Bezos, som adopterede ham. Dermed havde han ikke kontakt med sin biologiske far, Ted Jorgensen, som først fandt ud af, hvem hans søn var, da en journalist opsøgte ham.

