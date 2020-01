Nets fyrer 115 i Danmark

Betalingsvirksomheden Nets skal gennem en fyringsrunde af 565 ansatte - 115 af dem i Danmark, oplyser Nets til Finanswatch.

Koncernen har i alt over 4000 medarbejdere, hvoraf omkring 1200 vil være i Danmark ved årets udgang.

De øvrige 450 fyringer vil finde sted i 12 andre lande.

Nedskæringerne vil blev fordelt sådan, at de rammer både ledere og medarbejdere, oplyser finansdirektør i Nets, Klaus Pedersen, til Finanswatch.

Finansdirektøren fortæller desuden, at der på grund af mange opkøb af virksomheder er flere medarbejdere, som varetager næsten det samme job.

- Vi er nødt til at stoppe op og forholde os til, hvilke dublerede funktioner vi har, for at vi kan være konkurrencedygtige fremadrettet, siger han.

Der vil ifølge Klaus Pedersen fortsat ske opkøb og vækst i fremtiden, så der er altså ikke tale om en defensiv strategi, men derimod en afskedigelse af dobbeltroller i virksomheden.