Nets i kæmpe handel: Sælger for 21,3 milliarder

Mastercard har indgået aftale med Nets om at købe deres konto til konto-baserede services for godt 21,3 milliarder kroner, oplyser Nets i en pressemeddelelse

Nets har indgået en milliardaftale med Mastercard om firmaets konto til konto-baserede services.

Det oplyser Nets i en pressemeddelelse.

Med salget til Mastercard inkasserer nets 21,3 milliarder kroner. Direktør i Nets Bo Nilsson forklarer salget til Mastercard med, at Nets har brug for mastodenten Mastercard for at realisere sine mål

'For fuldt ud at realisere det internationale vækstpotentiale ud over vores eksisterende geografiske tilstedeværelse kræves evner og ressourcer i en grad, som kun en etableret, global markedsleder besidder,' siger Bo Nilsson i pressemeddelelsen.

De solgte aktiviteter dækker blandt andet over Betalingsservice i Danmark og AvtaleGiro/eFaktura i Norge.

Før aftalen er endeligt godkendt, skal den godkendes af de relevante myndigheder.

Milliardbonus rykker nærmere

Med salget ser Nets-cheferne ud til at være et skridt nærmere en gigantisk bonus.

I foråret kunne Børsen afsløre, hvordan mindst 60 Nets-chefer har fået tilbudt et bonusprogram, der samlet set kan inkassere lederne omkring 7 milliarder kroner i bonus, såfremt alle mål nåes.

Bonussen udbetales ifølge Børsen, hvis Nets opnår en række vækstmål, som erhvervsmediet i maj kaldte 'ambitiøse'. Topchef Bo Nilsson ser alene ud til at kunne score 1,9 milliarder kroner, hvis alt går som planlagt.

'Vi har en ekstremt høj ambition for virksomheden, og præmissen for at nå den er, at vi formår at rykke Nets fra at være en nordisk aktør til at blive en absolut førende international spiller i Europa,' oplyste bestyrelsesformand i Nets Stefan Goetz i et skriftligt svar til Børsen i maj