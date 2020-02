Nets står til kæmpetab

Det kommer til at blive dyrt for Nets i forbindelse med rejseselskabet Thomas Cook' konkurs

Nets står til at tabe 750 millioner kroner på konkursen i rejseselskabet Thomas Cook.

Det skriver Børsen.

Ifølge Nets selv kunne det dog have set betydeligt værre ud, da de umiddelbart efter konkursen frygtede, at det ville koste selskabet 200 millioner euro efter skat. I en skriftlig kommentar til Børsen skriver Nets.

'Vi har som kortindløser siden honoreret berettigede indsigelser fra forbrugere, der stod til at lide et tab i forbindelse med konkursen. Det har givet os et tab fra konkursboet, der, efter skat og provenu, samlet set forventes at blive tættere på 100 mio. euro på tværs af koncernen,' siger Klaus Pedersen, der er finansdirektør i Nets.

Dele levede videre

Det er Nets' tyske datterselskab Concardis, der blev købt i 2018, som har mistet penge på Thomas Cooks forretning i Tyskland.

Thomas Cook gik konkurs 23. september sidste år efter en længere periode med økonomiske kvaler. Selskabet havde omkring 600.000 rejsende på ferie, da det gik konkurs, og flere tusinde strandede på deres feriedestinationer.

Spies var en del af Thomas Cook, men blev solgt fra under konkursen til den norske forretningsmand Petter Stordalen og et par kapitalfonde (Altor og TDR, red.).

Spies solgt til norsk milliardær