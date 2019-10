Nettet raser: Her bliver hjemløs mand smidt ud af Starbucks

En video af det øjeblik, hvor en mand konfronterer Starbucks' personale i britiske Southend-on-Sea er gået viralt i Facebook-gruppen Your Southend.

Sajid Kahloon havde kort forinden købt et måltid til manden for omkring 70 danske kroner, fordi han havde set sulten ud.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han følte sig nødsaget til at tænde kameraet på sin mobiltelefon, da personalet kom ud, hvor han og den hjemløse mand havde sat sig ved kaffebarens udendørsborde.

I klippet kan man høre den ansatte og sikkerhedsvagten sige til den hjemløse, at han ikke må sidde der og spise den sandwich og chokoladekage, som Sajid Kahloon havde købt til ham. Personalet forklarer, at den hjemløse mand skal forlade stedet på grund af 'virksomhedens retningslinjer'. Men Sajid Kahloon sætter sig imod og siger, at han jo har betalt for den mad, som manden sidder og spiser ved bordet.

Sajid Kahloon kom til England fra Pakistan for syv år siden. I England var han og familien fattige, så det rører ham, når han ser, hvordan samfundets svageste bliver behandlet. Privatfoto: Sajid Kahloon

- Jeg havde set ham gå rundt og lede efter madrester, og det var forfærdeligt for mig at se, hvor sulten, han var. Han stod ved Starbucks, så jeg spurgte, om jeg måtte give ham en kop kaffe. Han svarede stille, at han hellere ville have noget mad, fortæller Sajid Kahloon til Ekstra Bladet.

Behøver ikke være rig for at give

29-årige Sajid Kahloon er oprindeligt fra Pakistan, men kom til England sammen med sin bror for syv år siden, og har siden arbejdet hårdt for at få en stabil indkomst i hotelbranchen. Han har oplevet meget fattigdom gennem sit liv, og derfor gør det ekstra ondt på ham at være vidne til, at folk bliver set ned på og opfattet som 'mindre værd' end andre.

- Man behøver jo ikke være rig for at give noget. Jeg har købt mad til hjemløse mange gange før, fordi jeg synes, de har brug for at mærke, at vi alle er lige. Om vi er rige, fattige, hvide eller brune. Det gør ingen forskel, om jeg tilfældigvis har flere pund i lommen end han har, siger Sajid Kahloon til Ekstra Bladet.

Privatfoto: Sajid Kahloon

- Men da personalet så kommer ud og er nødt til at tale højt, fordi der er mange mennesker, så rammer det jo lige i hans selvtillid. Det synes jeg er helt umenneskeligt, fortsætter Sajid Kahloon, der ikke kendte den hjemløse mand i forvejen.

Den 29-årige England-baserede pakistaner havde svært ved at sove i flere nætter efter oplevelsen på Starbucks. Han ville gerne have mødt den hjemløse mand igen, men efter videoen til hans overraskelse gik viralt på Facebook, har han haft travlt med at tage til London for at tale med journalister og svare på beskeder i sin Messenger-indbakke.

En talsperson fra Starbucks er blevet forholdt den virale video, og udtaler:

'Handlingerne i denne video afspejler ikke det miljø, vi efterstræber. Vi undersøger omstændighederne omkring denne kundes oplevelse, og tager den nødvendige handling for at sikre, at vores forretninger forbliver et imødekommende sted for alle. Vi ønsker, at samtlige kunder skal have en positiv oplevelse, og vi undskylder, at vi ikke levede op til det i dette tilfælde'.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Starbucks UK, som ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.