Nettet strammes om Riskær: Mystiske pengeoverførsler

Der kom mystiske pengeoverførsler frem på andendagen i anklagemyndighedens sag mod den kendte erhvervsmand Klaus Riskær.

Her sidder han anklaget for at have fungeret som direktør i familievirksomheden Reboot ApS, selvom han har haft forbud mod netop dét siden 2008.

Riskær har nægtet sig skyldig i anklagerne og afviser at kommentere sagen over for Ekstra Bladet, før han har afgivet forklaring i retten.

Dobbeltkonsulenten Riskær

Anden retsdag viste da også, at Riskær i al fald har plejet professionel omgang med ledelsen i både virksomheden Scan Con Group og Leanpoint, som har en og samme mand som direktør.

Ud over en rekrutteringsproces med et Riskærsk skær, som Ekstra Bladet løftede sløret for onsdag, kom det nemlig i går frem, at Riskær mellem 3. januar 2017 og frem til 1. maj 2020 var konsulent for direktøren i Scan Con Group og Leanpoint - udlejet gennem sønnernes selskab, Reboot ApS.

Herfra tikkede der mellem 35.700 og 46.875 kroner ind på Reboot ApS' konto som betaling for Riskærs konsulentbistand månedligt.

Dobbelt-direktøren, der i dag vidnede i retten, kaldte dog Riskærs konsulentrolle for nærmest 'direktionssekretær'.

Opgangen til Reboot - og Klaus Riskærs - ejendom. Foto: Mogens Flindt

I blandt andet oktober 2018 og fem andre måneder skæres der lidt i honoraret fra Scan Con Group - men tomrummene fyldes ud af betalinger til Reboots konto fra Leanpoint på omkring 12.500 kroner.

Ifølge direktøren skyldes det, at han på de tidspunkter også fungerede som konsulent hos Leanpoint, som Scan Con Group ejer 80 procent af.

Adspurgt af anklagemyndigheden om, hvorfor ikke Riskærs konsulenthonorar blev faktureret til hans enkeltmandsvirksomhed Klaus Riskær Pedersen, som beskæftiger sig med netop 'virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse', lød svaret:

- Det var bare sådan, konstruktionen var. Man kunne have gjort alt muligt, fortalte direktøren.

Den ukendte direktør

Og det er blandt andet familieforetagendet Reboot ApS, som Riskær ifølge anklagemyndigheden har fungeret som direktør for. Officielt hedder han dog Michael Krautwald og er bosat i Georgien.

Samme Krautwald er også direktør i flere af Reboots' underselskaber, blandt andet Gammel Strand 42, der huser Riskærs lækre lejlighed, og Stavreby Strandvej 36 ApS.

Reboot ApS har også adresse på Gammel Strand 42 - men hverken souschefen i Reboots bank eller håndværkere, der har arbejdet på virksomhedens officielle domicil og i dag vidnede i retten, har nogensinde mødt manden.

Heller ikke i forbindelse med fakturering af arbejdet udført på Gammel Strand 42 har håndværker-vidnet haft noget at gøre med Krautwald.

Riskær foran Gammel Strand 42 prydet med partiets farver under folketingsvalget i 2019. Foto: Olivia Loftlund

Riskær-treenigheden

Både familievirksomheden Reboot, Partiet Klaus Riskær Pedersen, der nu går under Borgerlisten, og Klaus Riskær selv har til huse på Gammel Strand 42.

Ifølge anklageskriftet er der også løbet penge mellem Klaus Riskærs parti og Reboot ApS.

Specifikt siger anklageskriftet, at Riskær skulle have 'foranlediget og udbetalt lån' for ikke mindre end 570.000 kroner fra virksomheden til partiet.

En virksomhed, som Riskær altså ikke er direktør for, til et parti, som han dog var partiformand for.

Netop pengestrømmene var også noget, der i sin tid fik en souschef i Reboots bank, Arbejdernes Landsbank, til at rette henvendelse til bankens juridiske afdeling.

Alt i alt blev han 'nervøs' over at have Reboot i butikken - hvorfor sagen altså endte hos juristerne i banken.

Det er tidligere kommet frem under retssagen, at efterforskningen af Riskær blev sparket i gang af tre underretninger angående partiet, Reboot og Klaus Riskær selv.

Tredje retsmøde i sagen foregår 23. januar i Københavns Byret. Der forventes dom 9. februar.