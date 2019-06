Netto advarer mod falske sms'er

Har du også modtaget en sms fra Netto? I så fald gør du klogt i at slette den med det samme

Netto er blevet gjort opmærksom på, at mange danskere i disse dage modtager fup-sms'er, hvor der står, at man har vundet en præmie eller kan deltage i en kundeundersøgelse.

Disse sms'er er falske og har intet med Netto at gøre.

Det skriver Salling Group, der ejer Netto, i en pressemeddelelse.

Netto opfordrer til, at sms'erne slettes med det samme. Er man kommet til at trykke på linket og videregive sine privat- eller bankoplysninger, anbefales det at ændre passwords og kontakte sin bank.

