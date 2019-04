Netto dropper forsøg

I marts sidste år indgik Salling Group et stort anlagt samarbejde med Verdensnaturfonden WWF med det formål at mindske brugen af unødig plastik.

Det skulle blandt andet ske ved at indføre pant på plastikposer i udvalgte Netto-butikker.

Men det har vist sig, at det har været svært at finde en effektiv måde at håndtere indleveringen af plastikposer på.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

'Vi udbreder de dele, som gør den største positive forskel for miljøet, og pant-delen har vi ikke helt knækket endnu,' fortæller direktør i Netto Michael Løve.

Kan stadig være en løsning

'Vi mener fortsat, at det kan være en god løsning, men selve håndteringen i butikken har været drilsk og står desværre ikke mål med den miljøeffekt, netop denne del af forsøget har,' uddyber Michael Løve.

Den beslutning møder ærgrelse hos generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øknsebjerg, der i samme pressemeddelelse fortæller, at man havde håbet, at pantløsningen kunne fungere.

'Pilotprojektet viser tydeligt, at pant bedst sikrer, at flest poser bliver genanvendt og ikke ender i naturen. Derfor håber jeg, at andre virksomheder eller brancher, hvor pant vil fungere, tager faklen op.'

Men ifølge Netto-direktøren har det vist sig svært at finde en løsning, der kan automatisere pantløsningen, og det har gjort det svært for medarbejderne i butikken at håndtere de poser, som kunderne er kommet ind med for at returnere, på en hurtig og effektiv måde.

'Vores konklusion er, at potentialet for denne type løsning er begrænset på denne type plastik, så vi arbejder videre med andre ting', lyder vurderingen fra Michael Løve.

Til Ekstra Bladet uddyber Kasper Reggelsen, der er Media Relations Manager i Salling Group, at testen med pant på plastikposer er helt nedlagt nu, og at forsøget ikke længere kører videre.

Vinker farvel til plastikpose

Til gengæld har Netto besluttet at sige farvel til den lille gule plastikpose som følge af de lokale tests, man har udført siden marts sidste år.

'I Netto ønsker vi, at vores poser bliver genbrugt mest muligt, og det er den lille pose mindst velegnet til. I vores test på Fyn og Bornholm har vi oplevet, at kunderne er blevet bedre til at bruge deres poser flere gange, og at vi derfor sælger markant færre,' fortæller Netto-direktøren.

Det er man til gengæld glade for hos WWF Verdensnaturfonden:

'Vi er glade for, at Netto nu dropper de små poser, som ofte ender i naturen eller i kraftværkernes flammer,' lyder det fra Øksnebjerg.

Det er stadig muligt at købe den store gule Netto-pose og i pressemeddelelsen oplyses det, at den kommer til at være fremstillet af 80 procent genanvendt plast. Desuden lanceres et indkøbsnet af 90 procent genbrugsplast i alle butikker.

