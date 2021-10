Netto får sur smiley

Netto i Brørup har opbevaret deres fisk for varmt. Fødevarestyrelsen har ad to omgange kommet med anmærkninger til butikken. Ved seneste kontrol stod det så grelt til, at det ikke kunne blive til mere end en sur smiley

Netto ved Søndergade 27 i Brørup har haft svært ved at holde deres fisk kolde.

Det står klart efter butikken for anden gang har fået en anmærkning fra Fødevarestyrelsen.

Ved seneste tjek stod så slemt til, at styrelsen måtte smide en sur smiley efter Nettoen.

Ikke koldt nok

20. august i år gav Fødevarestyrelsen Netto i Brørup et besøg. Her blev det konstateret, at der lå fisk i en udsalgskøler, som ikke var kold nok.

Emballerede ferske fiskevarer skal nedkøles til en temperatur, der nærmer sig temperaturen for smeltende is, hvilket ligger mellem nul og to grader.

Nettoen havde blandt andet opbevaret en hel lakseside ved 3,2 grader og en torskefillet ved 4,3 gader.

Det fremgår af kontrolrapporten, at der blev foretaget kontrolbesøg på baggrund af forbrugerhenvendelse.

Da Fødevarestyrelsen giver butikken endnu et besøg 26. september, er der ikke blevet gjort meget ved temperaturen.

4,4 grader varmt

Ved andet besøg blev det nemlig konkluderet, at en af køleenhederne målte 4,4 grader. Da styrelsen tog temperaturen på fiskene, fandt man blandt andet en laksefillet på 3,9 grader og en rødspættefillet på 3,7 grader i fryseren.

Det har udløst en bøde på 15.000 kroner.

Til kontrolrapporten havde butikken ikke mange bemærkninger ud over:

'Fryseren burde være indstillet korrekt.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra en ansvarshavende Nettoen, men det har ikke været muligt.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver distriktschef i Netto, Finn Jensen Steenholdt, at:

'I Netto vil vi ikke gå på kompromis med fødevaresikkerheden, og derfor laver vi dagligt temperaturmålinger i vores køleanlæg. Desværre har vi haft problemer med et anlæg, og det kan vi kun beklage. Derfor har vi prompte udskiftet fire køleanlæg til helt nye, som vi tjekker flere gange i løbet af arbejdsdagen. På den måde kan vi garantere kunderne den høje Netto-standard, som vi ønsker at levere.'

I mailen til Ekstra Bladet fremgår det desuden, at Netto har accepteret og betalt bøden på 15.000 kroner.