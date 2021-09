Netto har solgt mugne roulader

Hvis du på det seneste har købt en roulade i supermarkedet, kan det være en god idé at tjekke den, inden du serverer den på det helt store kagebord.

Fødevarestyrelsen tilkalder nemlig et parti af Finton's Bakery Kakaoroulader med 42 procent creme med vaniljesmag.

Der er nemlig fundet mug i rouladerne, der er solgt i Netto.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Her anbefaler de, at man enten afleverer kakaorouladerne til butikken, hvor de er købt, eller at man smider dem ud.

Muggen er fundet i rouladerne med holdbarhedsdato 19.10.2021.