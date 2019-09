Netto optrapper handelskrig

I fremtiden bliver det muligt at købe dagligvarer i Netto på nettet.

Det ligger fast, efter supermarkedsgiganten Salling Group, der blandt andet ejer kæder som Netto, Bilka og Føtex, tirsdag meddeler, at man vil opruste i krigen mod konkurrenterne Nemlig.com og Coop.

Derfor indfører koncernen i en stor satsning en online platform, hvor danskerne kan handle deres dagligvarer og få dem leveret til døren gennem et abonnement.

Det skriver Børsen.

50.000 kunder

Salling Group driver i forvejen en onlineplatform til dagligvarekæden Bilka. Men nu vil topchef Per Bank altså smide et større tocifret millionbeløb efter en platform til Netto.

Her vil man satse på at sælge produkter som vaskepulver, toiletpapir og havregryn. Det fortæller Nettos kommercielle direktør Martin Hasgard Olesen:

- Vi vil gerne ramme behovet for en anden type onlinehandel, som kunderne ikke kan få i dag, hvor de slipper for at slæbe alle de tunge og kedelige varer hjem og samtidig undgår at løbe tør, siger han til Børsen.

Målet er at få 50.000 onlinekunder inden for det første år. På sigt skal Salling Group være den største spiller på onlinemarkedet, slår Per Bank fast.

- Vi ser et stort potentiale i den her løsning. Det er også derfor, at vi har investeret et større millionbeløb i konceptet her i opstartsfasen, siger Per Bank.

Fremover skal det være slut med at hente dagligvarer som toiletpapir og tandpasta i butikken, lyder det fra Salling Group. Foto: Philip Davali

Han forklarer videre, at onlineplatformen først vil være klar omkring årsskiftet. Her er det meningen, at kunderne kan få 'de kedelige varer', uden at skulle hente dem selv i Nettos butikker.

Målet med konceptet er, at kunderne selv vælger i hvilket tempo, deres varer skal leveres, forklarer Martin Hasgard Olesen:

- Der er ikke andre, som tilbyder en automatisk opfyldning af forbrugernes køkkenskabe, så vi mener, at der er et hul i markedet.

Et abonnement vil koste 29 kroner om måneden i leveringsomkostninger.