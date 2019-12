Netto tilbagekalder linsepasta: Kan indeholde skadedyr

Salling Group, der står bag Netto-butikkerne i landet, har valgt at tilbagekalde en økologisk linsepasta efter mistanke om skadedyr i produktet

Salling Group har valgt at tilbagekalde økologisk penne rød linsepasta fra mærket SPIR, da man har mistanke om skadedyr på produktionsstedet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Den økologiske pasta er solgt i Netto-butikker landet over, og der kan være risiko for en forekomst af skadedyr, som gør produktet uegnet til at blive solgt.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor forbrugerne, at de hurtigst muligt får leveret produktet tilbage til den Netto-butik, hvor de har købt linsepastaen eller får kasseret varen hurtigst muligt.