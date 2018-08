Netværk kun for kvinder hyrer mandlig bestyrelsesformand

Et engelsk netværk for kvinder bliver kritiseret, fordi de har ansat en mandlig bestyrelsesformand - noget der strider mod gruppens egne målsætninger

Man skal være klar til at stå skoleret, hvis man kaster sten mod sit eget glashus.

Det mærker den private, engelske kvinde-gruppe AllBright i øjeblikket, efter de har hyret en mandlig bestyrelsesformand, Allan Leighton, til deres kvindenetværk.

Det skriver BBC.

Allbright slår sig normalt op på at være et netværk for arbejdende kvinder i Storbritannien. Nu må netværket - der normalt kun er for kvinder - svare på spørgsmål om, hvorfor man vælger at hente en mandlig bestyrelsesformand ind.

- For at kunne ændre noget, er man nødt til at tage mænd med sig, siger medstifteren af netværket Debbie Wosskow.

Hun understreger, at det stadig er de kvindelige medstiftere af gruppen, som har førertrøjen på i foretagendet.

- Der sker noget meget, meget interessant med dynamikken i en gruppe, når kvinder henter mænd ind i en klub, som hylder kvinder, siger medstifteren ifølge BBC.

Kendte ansigter

Kvinde-netværket, som holder til i London, har blandt andet dannet en privat klub for medlemmer og et akademi for kvinder, der har brug for hjælp til at udvide deres virksomheder.

Gruppen har været så attraktiv, at kendte, engelske kvinder har meldt sig ind. Medlemmerne tæller derfor blandt andet komikeren Kate Smurthwaite, nyhedsoplæser Sarah-Jane Mee og skuespilerinden Naomie Harris.

Antallet af engelske kvinder i stillinger som topledere faldt ifølge BBC i 2018.