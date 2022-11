Netværk: Varer fra Ikea laves af tvangsarbejdere

Ikea kan være være vejen til kreative indretningstanker eller stedet, hvor sjælen forlader kroppen, når man overvældes af valget af gardiner eller garderobeskab.

Dog er det nok de færreste, der tænker over, hvordan Ikea får lavet sine varer. Men et uafhængigt undersøgende journalistnetværk i Frankrig har undersøgt sagen og er kommet frem til nogle gruopvækkende opdagelser.

Det skriver flere udenlandske medier herunder CNN, som henviser til en ny rapport fra journalistnetværket Disclose.

Fanger producerer varer

I rapporten skriver netværket, at mindst ti af Ikeas underleverandører i Hviderusland angiveligt har brugt fanger til blandt andet at producere bordduge, gardiner og håndklæder.

Det er har netværket fundet frem til på baggrund af regnskaber og vidneafhøringer med tidligere tvangsarbejdere.

Tvangsarbejdet skulle være stået på gennem de sidste ti år.

'Der er tale om tvangsarbejdslejre, som er voldsomt brutale og kendt for at torturere og afholde folk fra mad og sundhedspleje. Det er helt modsat af de værdier, der bliver fremsat af den svenske virksomhed (Ikea, red.)', står der i rapporten fra Disclose.

En af underleverandørerne er virksomheden Mogotex, som skulle have mindst fire hviderussiske tvangsarbejds-kolonier til at producere produkter for Ikea.

Svar fra Ikea

Afsløringerne har også fundet vej til den svenske møbelgigant.

'Vi tager rapporten meget alvorligt og accepterer ikke krænkelser af menneskerettighederne'.

'I juni 2021 besluttede vi at stoppe al ny forretningsudvikling på grund af udfordringer med menneskerettighederne i Hviderusland', skriver Ikea i et svar til CNN.

Det er dog ikke første gang, at Ikea er havnet i noget af en suppedas. I 1970'erne og 1980'erne blev møbelvirksomheden anklaget for at bruge politiske fanger i DDR, Den Tyske Demokratiske Republik.

Hviderusland, som huser de umenneskelige forhold, producerer varer for Ikea for omkring 83 millioner dollars årligt.

