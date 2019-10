New York forbyder restauranter at servere foie gras

New York er kendt som en af verdens kulinariske hovedstæder, men der er én berømt ret, som snart bliver taget af menuen.

Bystyret i New York besluttede onsdag med et stort flertal at forbyde foie gras fra 2022.

Den franske delikatesse er ekstra fed lever fra gås eller and, hvor fuglen er blevet stopfodret. Foie gras produceres især i Frankrig, men også flere andre steder i verden.

Politikerne i New York nåede således onsdag til enighed om, at det er ondskabsfuldt at stopfodre ænder og gæs for at opfede deres levere til menneskelig indtagelse.

Loven træder i kraft fra oktober 2022 og forbyder enhver virksomhed at sælge, servere eller sågar besidde foie gras.

Hvis man overtræder forbuddet, vil man blive straffet med en bøde på mellem 500 og 2000 dollar. Det svarer cirka til mellem 3000 og 13.000 danske kroner.

Forkæmpere for dyrerettigheder hylder politikernes beslutning, som blev stemt igennem med 42 stemmer for og blot seks imod.

- Det er en historisk dag for dyrs rettigheder, siger Matthew Dominguez, der er stifter af kampagnen 'Voters for Animal Rigts' - på dansk 'Vælgere for Dyrs Rettigheder'.

Omvendt fordømmer amerikanske producenter af foie gras beslutningen. De truer samtidig med at bringe sagen for en domstol.

- Vi kommer til at slå dem i gulvet ved retten, siger Izzy Yanay, medstifter af Hudson Valley Foie Gras, som er en af delstatens største foie gras-producenter.

- Jeg har 400 ansatte, som har arbejdet for mig i 30 år. Disse mennesker står over for en tragedie, fortæller hun videre.

Loven skal underskrives af New Yorks borgmester, Bill de Blasio, før den træder i kraft.

Forbuddet er blevet vedtaget, efter at den amerikanske højesteret i Californien stadfæstede en tilsvarende lov i januar og afsluttede et 15 år langt juridisk slagsmål.

Producenter af foie gras afviser, at deres produktion er ondskabsfuld og anklager dyrerettighedsaktivister for at overdrive.

Det er ulovligt at producere foie gras i flere lande, herunder i Danmark. Men på grund af EU's indre marked kan det ikke forbydes at importere.

Industrien undersøger alternative måder at producere foie gras, som ikke involverer stopfodring af fuglene.

