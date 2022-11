New York har cannabis for milliarder på lager

Siden 2019 har cannabis været afkriminaliseret i delstaten New York, men det har ikke været muligt at få et eneste gram solgt endnu

140.000 kilo cannabis.

Det er den mængde, som der i skrivende stund er blevet dyrket i New York, USA, siden cannabis blev afkriminaliseret tilbage i 2019.

Og det er ikke så lidt værd. Det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg anslår, at det har en værdi af 750 millioner dollars - svarende til 5,5 milliarder danske kroner.

Problemet er, at det ikke kan blive solgt. Staten New York har nemlig endnu ikke godkendt, at man kan sælge cannabis i specialbutikker, og milliard-lagret er der derfor i risiko for at blive drastisk forringet.

Ikke en eneste butik

Det er distributionen, der halter. For selvom New York har e-cigaret-butikker, der sælger cannabis og CBD-produkter, overalt i byen, så har myndighederne endnu ikke godkendt handlen med planten i specialbutikker, skriver The Guardian.

Faktisk er ikke en eneste specialbutik åbnet endnu, og så sent som i sidste uge blokerede en dommer i staten licenser til netop opførelsen af sådanne butikker i bydelen Brooklyn.

Statens cannabis-myndigheder har heller ikke endnu besluttet, hvor mange licenser til specialbutikker der forventes at blive uddelt.

Et kæmpe marked

Cannabis bør ikke blive udsat for luft, lys og varmere temperaturer, og det kan derfor begynde at blive et væsentligt ringere produkt, når der ikke er en vej fra selve farmen og ud på markedet.

Og uden specialbutikkerne står planteavlerne med et kæmpe lager, der ikke kan flyttes i den mængde, det produceres.

Potentialet er ellers enormt. Det vurderes, at hvis licenserne uddeles, og butikkerne åbner, vil cannabismarkedet i New York være 1,3 milliarder dollars værd, hvilket svarer til 9,4 milliarder danske kroner.