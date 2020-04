New York har laveste antal coronadøde i tre uger

Delstaten New York har i det seneste døgn registreret det laveste antal coronadødsfald i tre uger.

Onsdag lyder den daglige opgørelse på 474 dødsfald relateret til coronavirus i det forgangne døgn.

Det meddeler guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressebriefing.

Døgnet inden var der 481 dødsfald.

Alene i New York City er over 15.000 mennesker døde efter at være blevet smittet med coronavirus, viser tal fra Johns Hopkins University.

Også antallet af indlagte på delstatens hospitaler er faldende, siger Cuomo. Antallet af patienter er nu under 16.000, hvor det dagen inden var 16.076.

Han advarer samtidig om, at hvis myndighederne for tidligt begynder at slække på de tiltag, der er indført i storbyen New York City og resten af delstaten, vil man se antallet af indlæggelser stige igen i løbet af få dage.

New York er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

I hele USA er over 820.000 mennesker testet positiv for coronasmitte. Over 45.000 af dem er døde.