New York ramt af voldsomme oversvømmelser

Flere metrostationer har stået under vand - store mængder regn forventes også fredag

Mens Danmark den seneste tid har været plaget af omskifteligt vejr, som blandt andet har ført til store mængder vand i Kerteminde på Fyn, forstår man det også godt, hvis indbyggerne i USA's folkerigeste by, New York, har fået nok af regn.

Torsdag væltede det nemlig ned over storbyen, og billeder og videoer viser, hvordan flere større gader er helt dækket i vand, mens adskillige metrostationer er blevet så godt som ufremkommelige på grund af de store vandmængder, der er skyllet ned over byen på kort tid.

Togtrafikken er indstillet på visse strækninger i byen, mens pendlere andre steder har måttet gå igennem vand til livet, hvis de ville komme med undergrundsbanen.

'Forbløffende godt'

Fra New York City Transit, der står for driften af metroen, lyder det imidlertid, at afløbene i undergrunden virker 'forbløffende godt', skriver New York Times.

De erkender dog, at særligt stationerne i Upper Manhattan er hårdt ramt, da der normalt ikke sker oversvømmelser der, men at regnen var så voldsom, at stationerne alligevel blev ramt.

- Det, der er anderledes ved det her uvejr, er, at vi blev overvældet af regn på steder, der normalt ikke bliver oversvømmet, lyder det fra Sarah Feinberg, der er konstitueret direktør i New York City Transit.

Foto: Stephen Smith via Reuters/Ritzau Scanpix

Hun opfordrer samtidig passagerer til at sætte deres egen sikkerhed øverst og undlade at gå ind på stationer, der fremstår tydeligt ufremkommelige på grund af vandmasserne.

Tilstandene i byen har fået flere til at kræve, at der bliver gjort noget ved undergrundssystemet, så det fremover er bedre rustet til at modstå oversvømmelser.

Byens skyline har været svær at se på grund af den voldsomme regn. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix

Storm på vej

Flere veje i byen har også været plaget af vandmasserne, hvor politi og redningstjenester har måttet redde bilister ud af biler, der er strandet i vandmasser i viadukter og lignende.

Trængslerne er dog langt fra overstået for newyorkerne. Således er den tropiske storm Elsa på vej ind over byen, hvilket både forventes at medføre flere større mængder regn samt kraftige vindstød i løbet af fredagen.

Selvsamme storm har tidligere blandt andet hærget i Cuba inden den bevægede sig op over USA.