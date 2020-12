New York Times tager afstand fra egen podcast efter løgne

Den amerikanske avis New York Times tager afstand fra sin egen populære podcastserie 'Caliphate'. De priser, som serien har modtaget, er desuden blevet returneret.

Det sker efter en to måneder lang undersøgelse, hvor avisen er nået frem til, at podcasten ikke lever op til redaktionelle standarder.

Det skriver BBC.

Podcasten fra 2018 i 12 afsnit handler om den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) og dens operationer. Den er blevet lyttet til af mere end to millioner.

En af hovedpersonerne i podcasten, canadiske Shehroze Chaudhry, påstår i serien, at han i sin tid rejste til Syrien for at tilslutte sig IS.

I podcasten beskriver han, hvordan han senere begyndte at henrette personer for IS ved blandt andet at skyde nogen i nakken og stikke en kniv i hjertet på andre.

Men fredag meddelte Times, at mediet havde fundet flere uoverensstemmelser ved hans forklaringer om tiden i bevægelsen.

Times begyndte at gå podcasten efter i sømmene, da Chaudhry i september - to et halvt år efter podcasten udkom - blev sigtet og anholdt af canadisk politi for svindel, fordi han muligvis havde opdigtet det hele.

Efter avisens måneder lange undersøgelse har New York Times fundet frem til, at der ikke er beviser for, at Chaudhry har taget nogen liv. Han har med al sandsynlighed slet ikke været i Syrien.

Ifølge BBC har Chaudhry mindst en gang manipuleret med billeder fra det russiske nyhedsbureau Tass, for at få det til at fremstå som om han var i Syrien.

Chaudhry, der ifølge BBC arbejder i sin families restaurant i Toronto, har ikke kommenteret på sigtelsen.

New York Times' ansvarshavende chefredaktør, Dean Baquet, tager stærkt afstand fra podcasten efter undersøgelserne. Han mener, at avisen burde have presset hårdere på for at efterprøve Chaudhrys påstande.

Podcastens vært, Rukmini Callimachi, undskylder på Twitter til sine lyttere.

- Til vores lyttere undskylder jeg for det, vi missede, og det, der var fejlbehæftet. Vi er ved at korrigere podcasten, og jeg vil fremover gøre mit job bedre, skriver hun.