New Zealand indfører udgangsforbud fra på onsdag

Onsdag eftermiddag lokal tid træder et udgangsforbud i kraft i New Zealand.

Det siger landets premierminister, Jacinda Ardern, mandag eftermiddag lokal tid på et pressemøde, skriver New Zealand Herald.

Udgangsforbuddet indebærer, at borgere i videst muligt omfang skal blive i deres hjem, og skoler og universiteter samt ikke-essentielle forretninger lukker.

Det vil dog stadig være tilladt at gå en tur, så længe det er alene, siger Jacinda Ardern.

Udgangsforbuddet vil vare i fire uger, og her vil det heller ikke være muligt at gå i biografen, fitnesscentre, parker, eller på restauranter.

New Zealand har 102 registrerede coronavirussmittede, men endnu er ingen døde af virusset i landet, der har knap fem millioner indbyggere.

Jacinda Ardern frygter, at antallet af smittede vil fordoble på fem dage, hvis ikke regeringen indfører tiltagene allerede nu.

- Hvis ikke vi gør noget, vil vores sundhedssystem blive overbebyrdet, og titusinder af newzealændere vil dø, siger premierministeren ifølge nyhedsbureauet AFP ved pressemødet.

- Det værst tænkelige scenarie er simpelthen uacceptabelt. Det vil føre til det største tab af newzealandske liv i historien, og den risiko vil vi ikke løbe.

New Zealand træder onsdag ind i det, der hedder alarmberedskab niveau fire. Ud over udgangsforbuddet betyder det, at militæret kan blive brugt til at håndhæve reglerne.

Jacinda Ardern anerkender på pressemødet, at handlingen kan koste landet dyrt økonomisk og socialt, men 'at det vil redde liv'.

Hun opfordrer samtidig newzealændere til at støtte hinanden i den svære tid.

- Vær stærke og flinke, tak, siger hun.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der registreret over 335.000 smittetilfælde af coronavirus på verdensplan. Heraf er knap 100.000 meldt raske igen.

Næsten 15.000 er døde som følge af virusset.