Ngo: Overflod af russisk krigspropaganda på TikTok

Hvis man er i Rusland og bruger det sociale medie TikTok, er der stor chance for, at man ser prorussisk propaganda om krigen i Ukraine.

Det viser en rapport fra ngo'en Tracking Exposed, skriver mediet Euronews.

Det sociale medie, som hurtigt har vokset sig til at være et af de største og mest foretrukne blandt unge, oplyste 6. marts, at det på grund af krigen i Ukraine ville blokere for nyt indhold fra russiske brugere.

Alligevel blev blokeringen først for alvor sat i stand 25. marts.

Og i de tre uger op til blokeringen kunne man regne sig selv for heldig, hvis man så indhold om krigen i Ukraine, som ikke af Tracking Exposed betegnes som russisk propaganda.

Ngo'en siger, at 93 procent af alle videoer om krigen, der blev set af russiske brugere i den periode, var pro-krigsførelse og prorussisk.

Tracking Exposed fandt også, at blokeringen for russisk indhold blev ophævet, kort efter at den var blevet indført.

TikTok er et af de få sociale medier, som stadig kan tilgås i Rusland. Giganter som Facebook og Twitter er enten blevet begrænset eller direkte blokeret i landet i kølvandet på invasionen af Ukraine.

TikTok er ejet af den kinesiske virksomhed Bytedance og har i flere omgange fået kritik for at hjælpe den kinesiske regering med at undertrykke viden om forholdene for uighur-muslimer i det østlige Kina.

I Rusland er der ligeledes blevet indført strenge informationslove vedrørende krigen.

Det er blevet ulovligt at sige eller skrive noget, som 'stiller den russiske hær i et dårligt lys'.

I den forbindelse er det blevet ulovligt at omtale invasionen af Ukraine som en 'invasion' eller en 'krig'. Man skal derimod omtale den som en 'specialoperation'.

En af Tracking Exposeds to direktører, Marc Faddoul, siger til Euronews, at TikTok i starten blev betragtet som en trussel mod den russiske regering på grund af den store mængde af indhold, som var skeptisk over for Ruslands ageren i Ukraine.

Men nu kan TikTok spille en positiv rolle for den russiske regering.

- I praksis er TikTok blevet endnu en kanal for den russiske regering til at gøde jorden for og promovere sit narrativ, siger Faddoul.

TikTok oplyser selv i en pressemeddelelse, at det har tilføjet forklarende mærkater til 5600 videoer på mediet, der viser, at videoens legitimitet ikke har kunnet verificeres.

Ifølge det sociale medie er 321.784 falske konti i Rusland og 46.298 falske konti i Ukraine desuden blevet lukket.