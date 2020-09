Ngo-skib overtager strandede migranter fra Mærsk-tanker

27 migranter, der siden starten af august har været strandet på tankskibet 'Maersk Etienne', er blevet overflyttet til ngo-skibet 'Marie Jonio'.

Det oplyser Danske Rederier og Maersk Tankers i pressemeddelelser.

- Vi er utroligt lettede over, at der nu endelig er fundet en løsning for de 27 migranter på 'Maersk Etienne'. Vi vil gerne takke besætningen for at have ageret både medmenneskeligt og professionelt i den svære situation, de har været i.

Det siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, i en kommentar.

Det er hjælpeorganisationen Mediterranea Saving Humans, der er kommet de strandede migranter til undsætning.

Ifølge Mærsk Tankers har situationen på Maerks Etienne været kritisk for de strandede migranter. Ikke mindst efter at tre af migranterne hoppede i vandet i et forsøg på at komme i land.

Flere af migranterne har siden truet med at gå i sultestrejke, oplyser Maersk Tankers i en pressemeddelelse.

Her glæder man sig over, at der nu er fundet en løsning.

- Kaptajnen og besætningen på 'Maersk Etienne' har fuldført deres arbejde på havet med ære, og vi er stolte af og meget taknemmelige for deres indsats, siger teknisk direktør i Maersk Tankers Tommy Thomassen i en pressemeddelelse.

Migranterne blev samlet op i tunesisk farvand af besætningen på 21 mand i sidste måned. Det var Maltas kystvagt, der bad Mærsk om at hjælpe.

Derefter har danske myndigheder forsøgt at finde en løsning for migranterne.

Hverken Malta eller Tunesien har dog indvilget i at tage imod dem.

Efter 38 dage var det lægefagligt personale på skibet 'Maria Jonio', der vurderede, at migranternes tilstand krævede øjeblikkelig handling.

Dermed er der ifølge Danske Rederier sat punktum i den hidtil længste sag om migranter reddet om bord på et af handelsflådens skibe.

Migranterne kan på skibet 'Maria Jonio' få et bad, skifte tøj og få sundhedshjælp.

Luca Faenzi, pressemedarbejder hos Mediterranea Saving Humans, fortæller, til DR Nyheder, at de har bedt om lov til at sejle til Malta.

- Indtil videre bliver Mare Jonio liggende i det samme farvand. Vi har anmodet de maltesiske myndigheder om lov til at sejle til Malta, så de kan komme sikkert i land, og afventer nu svar fra dem, siger Luca Faenzi til mediet.