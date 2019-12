Ngo'er: Olieselskaber er storsponsorer ved klimamøde

Syv miljøorganisationer beskylder olie- og gasselskaber for at forsøge at påvirke COP25-klimaforhandlingerne i Madrid.

Det sker angiveligt ved, at der bliver givet millioner i sponsorpenge, samtidig med at et stort antal lobbyister er sat til at forhale nye klimainitiativer.

Miljøorganisationerne mener, at repræsentanter for olie- og gasselskaber spiller en problematisk rolle ved det igangværende klimamøde.

- For kun en brøkdel af den årlige indtjening kan de store forurenere pakke sig selv ind i COP'ens brand og bruge denne adgang til at påvirke forhandlingerne, siger Sriram Madhusoodanan fra forbrugerorganisationen Corporate Accountability.

Handelsorganisationer, der repræsenterer energiselskaberne, har ifølge FN's regler lov til at deltage i forhandlingerne og møderne som observatører.

En af disse organisationer er International Emissions Trading Agency (IETA), som blandt sine mange medlemmer har oliegiganter som BP og ENI.

IETA holder i alt 74 arrangementer på sidelinjen af COP25.

Ifølge deltagerlisten har IETA sendt 141 deltagere til Madrid - flere end hele EU's delegation.

- Vores medlemmer observerer FN's klimaforhandlinger, fordi de mener, at virksomhederne skal komme med løsninger på klimakrisen.

Chefen for FN's klimasekretariat (UNFCCC), Patricia Espinosa, siger, at 'alle' skal være involveret i overgangen væk fra fossile brændsler.

- Vi kan umuligt få denne overgang uden energiindustrien, herunder olie og gas, siger hun.

To af Spaniens store energiselskaber, Endesa og Iberdrola, trådte til og sponserede COP25-konferencen, da den med relativt kort varsel blev flyttet fra Chile til Spanien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har hvert af de to selskaber betalt et beløb svarende til 15 millioner kroner. Til gengæld får de stor synlighed og stande ved klimakonferencen.

Hverken selskaberne eller arrangørerne har villet oplyse, hvor mange penge der er tale om.

- At finansiere de globale klimaforhandlinger er et klassisk trick fra forurenerens strategi, siger Jean Su, der er energidirektør i Center for Biological Diversity.

Miljøorganisationerne peger på, at Endesa er en af Spaniens største udledere af de drivhusgasser, som er med til at varme kloden op. Sidste år udledte Endesa over 60 millioner ton CO2.

Iberdrola producerede 24,6 millioner ton CO2 i 2018.