Ni coronaråd: Sådan handler du rigtigt

Du har sikkert allerede bemærket, at mange supermarkeder har indført tape på gulvet og afskærmning ved kasserne for at mindske smittespredning med coronavirus, når danskerne handler.

Der er dog stadig en række forbehold og bestemte områder, du selv skal være opmærksom på, når du slår et smut forbi dit lokale supermarked og handler til familien.

Ekstra Bladet og virolog Allan Randrup Thomsen er taget i SuperBrugsen for at finde ud af, hvad du selv kan gøre for at mindske smittespredning. Det kan du se i videoen øverst i artiklen.

Fra onsdag morgen klokken 10 er nye tiltag fra regeringen trådt i kraft for at inddæmme coronavirus.

Det er ikke længere tilladt at samles mere en ti personer i offentligheden, hverken indendørs eller udendørs.

Forbuddet gælder ikke for supermarkederne, hvor flere end ti personer gerne må være til stede. Der anbefales dog til, at man holder afstand, når man handler.

Derudover skal butikker, centre og sportshaller lukke ned. Det gælder shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt.

Tiltagene gælder indtil videre frem til 30. marts.