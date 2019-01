Ni kunstige holme skal anlægges syd for København

Der skal anlægges ni nye, kunstige holme ved Avedøre Holme, syd for København. Projektet kan blive det største udviklingsprojekt i danmarkshistorien.

Det oplyser TV2 mandag morgen.

Der bliver tale om et af de største erhvervsområder i Nordeuropa med hjem for 12.000 arbejdspladser.

Området vil blive på omkring tre kvadratkilometer. I alt tre millioner kvadratmeter skal fyldes op med jord, og det er planen, at jordopfyldningen skal gang i gang om tre år.

Regeringen vil fremlægge sin plan klokken 11.00 på et pressemøde mandag.

Der er stor mangel på erhvervsgrunde på Sjælland, oplyser TV2.

I forslaget fremgår det også, at man vil flytte Københavns store vandrensningsanlæg, Lynetten, til én af de nye holme.

Dermed kan man slå to fluer med et smæk. Lynetten spærrer nemlig i øjeblikket for et andet enormt udviklingsprojekt i Københavns havn: Lynetteholm, der med tiden skal rumme en ny bydel i København med 35.000 indbyggere.

Pengene til det store projekt skal ske ved at sælge grunde.