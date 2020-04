Ni personer er døde med corona på plejehjem i Vallensbæk

Ni personer på plejehjemmet Højstruphave i Vallensbæk er afgået ved døden, mens de har været smittet med coronavirus.

Det skriver nyhedsmediet sn.dk med henvisning til en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune.

Plejecenter Højstruphave, som har 36 boliger, kunne allerede konstatere det første smittetilfælde i midten af marts.

I alt har 17 personer på plejehjemmet indtil nu været smittet med corona.

Beskeden fra Vallensbæk Kommune kommer, efter at der 17. april blev konstateret samlet 12 dødsfald blandt coronasmittede beboere på plejehjemmet Sølund i København.

Beboerne er blevet smittet mellem 17. marts og 16. april. Dødsfaldene skyldtes andre underliggende sygdomme, skrev Københavns Kommune i en udtalelse til DR.

Ifølge sn.dk lukkede Vallensbæk Kommune ned for besøg på byens plejehjem 13. marts. Det var få dage, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede en delvis nedlukning af samfundet grundet coronaudbruddet.

Borgmester Henrik Rasmussen (K) siger, at det har været en hård periode.

- Vi må desværre konstatere, at Covid-19 (sygdommen som følger af coronavirus, red.) rammer virkelig hårdt, når det rammer vores svageste.

- Det har været en hård og trist periode på Højstruphave, og vi er alle - medarbejdere og forvaltning - dybt påvirkede af situationen, siger Henrik Rasmussen ifølge sn.dk.

Kommunen oplyser videre, at der i forhold til den hverdag og de omgangsformer, som tidligere var på Plejecenter Højstruphave, var grundlag for, at smittespredningen tog fart.

Siden første smittetilfælde har der dog været en fast procedure, som forvaltningen og hele personalet har fulgt for at kunne opsnappe eventuelt smittede tidligt.

Dermed ser situationen også ud til at være under kontrol, da det blot er to af de 17 smittetilfælde, som er konstateret i april. Resten er konstateret i marts, skriver sn.dk. Én er aktuelt syg med virusset.