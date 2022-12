Ni søskende født på samme tid er vendt sikkert hjem til Mali

Verdens eneste kendte nilinger - ni søskende født på samme tid - er i god behold ankommet til Mali fra Marokko.

Det skriver det britiske medie BBC.

De ni søskende og deres mor slog sidste år ifølge Guinness World Records rekorden for flest børn født af en kvinde på samme tid.

De blev født ved kejsersnit i maj 2021 af den dengang 25-årige Halim Cisse, der kommer fra Mali. Hun var forinden blevet fløjet til en klinik i Marokko.

Familien har i 19 måneder levet under lægeligt opsyn i Casablanca i Marokko. Men nu er mor, far og børn altså alle hjemme i Mali.

Der er tale om fem piger og fire drenge. De blev født, efter at deres mor havde været gravid i 30 uger - omkring syv måneder.

Pigerne hedder Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama og Oumou. Drengene hedder Mohammed VI, Oumar, Elhadji og Bah, skriver BBC.

De vejede alle mellem et halvt og et helt kilo ved fødslen.

Der har været frygt for, at børnene ville støde på helbredsmæssige udfordringer på grund af deres tidlige fødsel. Derfor har de døgnet rundt været under skarpt opsyn på Ain Borja-klinikken i Marokko.

Tidligere i år - i forbindelse med deres fødselsdag i maj - sagde børnenes far, Abdelkader Arby, at de alle har forskellige personligheder.

- De har helt forskellige karaktertræk. Nogle er stille, andre er larmende og græder meget, og nogle vil gerne samles op hele tiden. De er alle meget forskellige, og det er helt normalt, sagde faren ifølge BBC.

Faren tilføjer, at børneflokken er blevet berømt i Mali, og at folk 'glæder sig rigtig meget til at se børnene med deres egne øjne'.