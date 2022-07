Ni uger gammel hundehvalp død: Slugte nikotinpose

En dag i januar 2020 brød Anne Albæks liv sammen for en stund, da hendes hundehvalp Ingolf døde på dyrlægens operationsbord efter at have slugt en nikotinpose under en kort gåtur.

Ingolf, der kun var ni uger gammel, havde fået hjertestop som følge af nikotinforgiftning fra den nikotinpose, han havde slugt.

- Min verden brød helt sammen, da det gik op for mig, at det var min hund, han talte om, fortæller 32-årige Anne Albæk, der stadig i dag bliver trist over at tænke på episoden.

En uskyldig gåtur

Det hele begyndte en uge efter, at Anne havde hentet Ingolf, som var en lille sort bomuldshund, hos en kennel i Aalborg.

Ingolf var ifølge Anne nervøs for at gå ture, men denne dag ville han gerne ud, så Anne gav ham snor på og gik ud.

- Lige nede foran vores lejlighed ser jeg, at han får et stykke snus i munden, og jeg prøver at få fat på det, men han når at sluge det.

Anne havde før oplevet noget tilsvarende med en tidligere, dog ældre hund, hun havde, som blot fik det dårligt og kastede op efter at have slugt en nikotinpose.

Så hun besluttede sig i første omgang at holde skarpt øje med Ingolf.

Begyndte at ændre adfærd

Men der skulle ikke gå lang tid, før Anne opdagede, at Ingolf begyndte at opføre sig anderledes.

- Han begyndte at savle helt vildt meget, han rystede og kunne ikke rigtig holde balancen, så jeg ringede hurtigt til dyrlægen og fik at vide, at jeg skulle komme med ham med det samme.

- På det tidspunkt boede jeg rigtig tæt på dyrlægen, så der gik måske 7 minutter fra jeg ringede, til at jeg var ved dyrlægen. Han var meget slap, da jeg ankom, men jeg tænkte, at det var naturligt, fordi han jo havde det dårligt.

Rystede på hovedet

Mens Anne sad og ventede, hørte hun pludselig en masse rumsteren fra lokalet, hvor dyrlægerne tog sig af Ingolf.

Efter 20 minutter kom en dyrlæge ud, rystede på hovedet og fortalte, at han desværre ikke kunne redde Ingolf efter at have forsøgt i længere tid.

- Jeg var et stort spørgsmålstegn. Det kan ikke være min hund, du taler om, siger jeg til ham, hvorefter han siger til mig, at det er det desværre, fortæller Anne.

- Så gik jeg derfra med hans halsbånd i hånden.

Efterlyser mere ansvar

Før episoden havde Anne godt lagt mærke til, at der lå poser med nikotin på jorden, men det var ikke noget, hun som sådan tænkte så meget.

Men det har ændret sig nu.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke tager noget mere ansvar som bruger af det her, og smider det i en skraldespand, eller putter det i lommen, hvis der ikke lige er en i nærheden, siger hun.

Ifølge Evidensia Danmark, der er en del af Europas største veterinærkoncern, og som består af mere end 2.200 dyrehospitaler og klinikker i 19 lande, er det vigtigt man tager kontakt til dyrlægen hurtigt, hvis man har mistanke om, at sit kæledyr har spist et produkt, der indeholder nikotin.

Dyrlæge i opråb: Kan dræbe hundehvalpe