Niårig måtte ikke tegne i timen - nu skal han dekorere en restaurant

Joe fik skældud for at tegne i skolen. Men i stedet for at skælde ham ud tog forældrene ham med på kunstkursus. Nu har han fået en stor opgave

Niårige Joe Whale fra Shrewsbury i England var efterhånden ret frustreret over hele tiden at få at vide af sine lærere, at han skulle stoppe med at tegne sine små tegninger på sin skoleklasses whiteboard.

Det fortalte han til sine forældre, der straks besluttede sig for at opmuntre deres søn til at tegne mere i stedet for at give ham skældud for at udfolde sig kreativt.

Så de besluttede sig for at melde ham ind hos kunstskolen Bloom. Der har han nu gået i seks uger, og ifølge sin far, Greg, har han elsket hvert sekund af det.

- Hans lærer var helt vilde med hans tegninger, og de gav ham hans helt egen væg at tegne på, hvilket han gør hver uge, når han er der, siger Greg i et interview med Caters, som blandt andre britiske Metro har omtalt.

- Joe er en meget talentfuld lille dreng, han klarer det flot i skolen, han er god til fodbold og cricket, men tegning er uden tvivl det, han er mest passioneret omkring, siger faderen til det britiske nyhedsbureau og fortsætter:

- Det er faktisk ret irriterende. Han er bedre end mig til de fleste ting.

Ringet op af restaurant

Efter et par uger i kunstklassen spurgte kursets lærer Joe Whales forældre, om hun måtte lægge nogle af hans tegninger op på Instagram, så flere kunne få glæde af det. Det måtte hun, og inden længe blev de kontaktet af læreren, der var blevet ringet op af en lokal restaurant, Number 4 i Shrewsbury.

Foto: Ritzau Scanpix

Restauranten havde set Joe Whales flotte arbejde på nettet og ville høre, om han havde lyst til at komme og lave et stykke af sin kunst på en hel væg i deres spiseområde.

- Jeg spurgte Joe, og han hoppede selvfølgelig af glæde over den chance, så vi har været dernede efter skole et par timer hver aften, hvor han lægger sin kreativitet op på deres væg.

- Kunne ikke tro hvad jeg så

Joes kunstlærer, Kerry, fortæller, at hun kunne se, at den niårige dreng havde talent med det samme, han satte pennen mod et stykke papir.

- Jeg bad hans forældre om noget af hans arbejde for at vurdere hans niveau og kunne slet ikke tro, hvad jeg så. Så vi flyttede ham straks op på et ældre hold.

- Hans arbejde er meget præcist og nøjagtigt, det er meget balanceret, han går direkte til blækket og skaber perfekte resultater fra start uden at øve sig først, siger kunstlærer Kerry om sin nye super-elev.