Niårig nægtede at rejse sig til nationalmelodi: Nu går politikere amok

Ikke at rejse sig for nationalmelodien kan få nogen folk helt op i det røde felt

En blot niårig pige nægtede at rejse sig under den australske nationalhymne. Hun blev siddende på sin plads, da hun mener, at den er respektløs over for Australiens indfødte, aboriginals.

Og det mener en række af landets politikere skal have alvorlige konsekvenser for den lille pige.

Det skriver flere australske medier heriblandt 9News og The Courier Mail.

Harper Nielsen, som pigen hedder, revser både titlen og teksten i hymnen, der hedder 'Advance Australia Fair'. Sangen indeholder blandt andet stykket; 'Australians all let us rejoice, for we are young and free' eller på dansk; 'Australiere lad os alle glæde os, for vi er unge og frie'.

- Når der står 'Advance Australia Fair', betyder det fordele til hvide mennesker, fortæller pigen til 9News og uddyber:

- Og når der står, 'vi er unge', ignorer man totalt de indfødte australier, der var her 50.000 år før os.

Hun er blevet hjernevasket

Højrefløjssenatoren Pauline Hanson fortæller i et twitter-opslag, at de australske skoler 'hjernevasker' børn, samtidig med at hun anbefaler, at Harper Nielsen blevet taget ud af skolen.

- Her har vi et barn, der er blevet hjernevasket, og jeg kan fortælle jer, at jeg vil sparke hende bagi, siger politikeren blandt andet i videoen.

- Barnet er på vej ned ad den forkerte sti, og jeg skyder skylden på forældrene for at opmuntre til det her.

9 YEAR OLD REFUSES TO STAND FOR NATIONAL ANTHEM



"Good on the school for trying to instill the respect for our National anthem and pride in our country." @PaulineHansonOz



Join the conversation on Facebook: https://t.co/DREXBZlKip pic.twitter.com/cdMtd300it — Pauline Hanson (@PaulineHansonOz) 12. september 2018

Australiens tidligere premierminister Tony Abbott har også blandet sig i sagen. Til radiostation 2GB fortæller han, at hun bør følge reglerne, og at det er gode manerer og høflighed at stå op under nationalmelodien.

Skyggeminister for uddannelse, Jarrod Beijie, kalder tilmed Harper for en 'møgunge'.

Utrolig stolt

Det amerikanske medie CNN har været i kontakt med Harper Nielsens far, Mark, der er anderledes stolt af sin datters ageren.

- Jeg er forundret over hendes evne for at opdage ting, der ikke føles rigtige og har styrken til at gøre det rigtige. Det har jeg ikke.

- Så det er virkelig forbavsende, og jeg er bare virkelig stolt, fortæller han.

I en pressemeddelelse skriver Queensland Department of Education, der administrerer skolerne i Queenslad, at det ikke får konsekvenser for hendes gang på skolen.

- Kenmore South State School er en inkluderende og tolerant skole, som støtter diverse synspunkter hos alle elever og familierne dertil, lyder det i meddelelsen.