Niårig smidt af bus: Skole ringede til mor, fordi han ikke var dukket op

Onsdag den 19. maj klokken 07.28 steg 9-årige Charlie Emil Grove Jørgensen på bybus linje 5 i Randers, ligesom han har gjort det de sidste tre uger.

Han skulle i skole og havde sat sig bagerst i bussen.

På vej ind mod Randers Rutebilsstation stiger flere og flere mennesker på bussen, og efter at have holdt på rutebilsstationen i noget tid, siger buschaufføren pludselig: Der er for mange mennesker i bussen – alle bag i bussen skal stige af.

Det fortæller Lisbeth Grove Mikkelsen, der er mor til Charlie Emil Grove Jørgensen.

- I forhold til alt det her med corona har jeg undersøgt, om børn kan blive bedt om at forlade bussen på grund af pladsmangel, men de må ikke afvise børn. Det havde jeg også forklaret Charlie, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterladt alene på busterminal

Netop derfor prøver Charlie Emil Grove Jørgensen at fortælle buschaufføren, at han ikke skal stå af. Blandt andet fordi han ikke ved, hvad han skal gøre, hvis han bliver efterladt.

Hvordan kan du være sikker på, at det ikke er noget, som din søn finder på?

- Det er helt udelukket. Bare den måde han beskriver det på – han har slet ikke fantasien til at kunne opdigte det. Han har ikke nogen grund til at skulle opdigte den historie. Han har altid været glad for sin skole, og jeg har aldrig oplevet, at han ikke har haft lyst til at komme afsted. Derudover var han simpelthen så ked af det, så jeg er helt sikker på, at han taler sandt.

'Han var grådkvalt, da jeg fandt ham'Charlie Emil Grove Jørgensens skole ringede cirka klokken 08:10 til hans mor Lisbeth Grove Mikkelsen og fortalte, at han altså ikke var mødt i skole.

- Jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne og forlader min virksomhed for at finde ham. Jeg kører ruten, som bussen også har kørt, og finder ham cirka klokken 08:20, hvor han sidder helt grådkvalt ved Randers Rutebilsstation, fortæller Lisbeth Grove Mikkelsen.

Hun trøster ham, og efter de har snakket det hele igennem, kører hun ham i skole.

- Som forældre regner man ikke med, at det her kan ske. Det er skræmmende, for jeg troede, at når man sætter sit barn med bussen, så er det værste, der kan ske, at bussen punkterer.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der var en buschauffør, som kunne finde på at smide en 9-årig af bussen.

En meget beklagelig sag

Midttrafik fortæller, at der er sket en fejl i denne sag, som ikke må ske.

- Det er en rigtig beklagelig sag. Vi beklager rigtig meget, hvad den 9-årige har oplevet. Børn må aldrig efterlades omkring buskørslen. Uanset situationen, siger talsmand for Midttrafik, Michael Steinberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Midttrafik var den pågældende buschauffør ikke klar over, at der var et barn blandt den gruppe, der blev smidt af bussen.

Han fortæller også, at vi lige nu er i en ekstraordinær situation med mange forholdsregler, der skal tages for at mindske smitte med COVID-19 – blandt andet må bussen kun fyldes halvt op. Han understreger dog, at det aldrig må overskygge hensynet til barnet.

- Selvom makskapaciteten er nået, så skal barnet tages med bussen. Selvom chaufføren har en udfordrende opgave med at sikre, at bussen kun bliver halvt fuldt, så må det ikke gå ud over et barn . Der trumfer hensynet til barnet, siger Michael Steinberg.

Ifølge Michael Steinbergs oplysninger, har buschaufføren ikke været klar over, at der har været et barn blandt de passagerer, der blev bedt om at forlade bussen.

Hvis det alligevel er hændt, som Charlie Emil Grove Jørgensens har fortalt sin mor, så understreger Michael Steinberg, at det bare ikke må ske.

- Vi vil indskærpe overfor busselskaber og chauffører, at børn aldrig må afvises eller blive smidt af en bus. Det gør vi i dag overfor alle, siger han

- Der vil ske fejl, og vi beklager rigtig meget, at det her er sket. Vi gør alt, hvad vi kan for, at det ikke sker igen.

Flere restriktioner kritiseres

Charlie Emil Grove Jørgensens kedelige oplevelse med bussen kommer ovenpå flere historier om coronarestriktioner, der besværliggør brugen af Midttrafiks busser.

I forgårs kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om en ældre og svagt gående mand, der ifølge Ældresagen var blevet afvist at komme med bussen, fordi chaufføren ikke ville tage imod kontanter.

Og i morges kunne TV2 ØSTJYLLAND følge op med historien om en 12-årig pige, der forrige uge havde været ude for en lignende oplevelse.

Debatten på TV2 ØSTJYLLAND’s Facebook-side har siden den historie været livlig. Mange skriver, at det ikke er lovligt at afvise kontanter som betalingsmiddel i Danmark.

Men sagen er en smule mere speget på grund af corona-situationen. Transportministeren har faktisk direkte opfordret busselskaberne til ikke at tage imod kontanter. Og det er den praksis Midttrafik følger.

Lige nu er forbrugerombudsmanden i flere lignede sager ved at tage stilling til, om det er i orden at bruge Covid-19 som årsag til at nægte kontantbetaling.

'Tænk hvis det sker for mindre børn'Allerede samme dag, tirsdag, ringede Lisbeth Grove Mikkelsen til Midttrafik for at informere dem om episoden, hvor hendes søn var blevet sat af bussen. Men det var langt fra forståelse, hun blev mødt med.

- Jeg fik bare at vide, at det kunne ikke passe, fordi de må ikke sætte børn af bussen. Da jeg så sagde, at det kunne godt være, men nu var det jo sket alligevel, så sagde hun bare, at de var da kede af, hvis det var sket, og at jeg måtte have en god dag, siger Lisbeth Grove Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, at hun ikke føler, at personen, hun snakkede med, troede på hende, og at hun ikke engang blev spurgt om, hvilken bus det var og på hvilket tidpunkt.

- Hvis de havde gjort det, så havde jeg i det mindste følt, at der var blevet gået videre med det, og så ville jeg have det bedre med det. Men tænk, hvis det sker for mindre børn, siger hun.

9-årig er bange for at tage bussen9-årige Charlie Emil Grove Jørgensen havde taget bussen i tre uger uden problemer, men efter at være blevet efterladt uden mobil eller nogen form for idé om, hvad han så skulle gøre, så er han blevet bange for at tage bussen.

- Da han skulle afsted i går, så ville han ikke. Han sagde, at han havde ondt i maven. Jeg vidste, at det ikke var rigtigt, og så græd han og fortalte, at han var bange for at blive sat af bussen, siger Lisbeth Grove Mikkelsen.

- Jeg forstår det godt, for han har jo bare siddet der og ikke vidst, hvad han skulle gøre. Han har været bange for ikke at blive fundet igen.

Lisbeth Grove Mikkelsen har nu udstyret sin søn med en mobil, så han kan ringe, hvis det sker igen.