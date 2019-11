Niårigt geni tæt på at tage bachelor på universitetet

Et vidunderbarn på kun ni år fra Belgien er tæt på af tage en bachelor i elektroteknologi på Det Tekniske Universitet i Eindhoven. Den ni-årige Laurent Simons fra Belgien bliver af sine lærere beskrevet som et usædvanligt geni.

Laurents far, Alexander Simons, fortæller, at Laurent efter planerne er færdig med sin bachelor i december måned. Herefter skal han fortsætte med en ph.d. i elektroteknologi, samtidig med at han vil studere medicin.

Laurent ses her sammen med sine forældre, Lydia og Alexander Simons. Foto: picture alliance/dpa

Da Laurent startede i skolen, sagde hans bedsteforældre allerede, at han havde en ganske usædvanlig evne. Laurents forældre, Lydia og Alexander Simons, mente dog, at bedsteforældrene overdrev Laurents intelligens.

Men blandt lærerne på skolen blev det hurtigt bekræftet, at Laurent var et geni. Lærerne udsatte Laurent for den ene test efter den anden, for at måle hans usædvanlige evner.

- Lærerne fortalte os, at han nærmest var som en svamp, der sugede viden til sig, fortæller faderen, Alexander.

Selvom Laurent kommer fra en familie med læger, har hans forældre ind til videre ikke nogen forklaring på, hvorfor deres vidunderbarn er så hurtigt til at tilegne sig viden. Men moderen Lydia har sin egen teori - hun siger med et glimt i øjet:

- Da jeg var gravid med Laurent i maven, spiste jeg masser af fisk.

Det Tekniske Universitet i Eindhoven har tilladt Laurent at færdiggøre sit studie hurtigere end de andre voksne studerende. Rektor på universitetet Sjoerd Hulshof siger følgende om Laurent:

- Laurent er den hurtigste student, vi nogensinde har haft. Han er ikke bare hyper intelligent. Han er samtidigt en meget sympatisk dreng, fortæller Sjoerd Hulshof om vidunderbarnet, der allerede bliver efterstræbt af nogle af de bedste universiteter i verden, der ønsker at han skal tage sin PhD på netop deres universtiet.

Selvom Laurent tydeligt er i stand til at tilegne sig viden hurtigere end de fleste, er hans forældre meget bevidste om, at han også skal nyde sin barndom.

- Vi ønsker ikke, at han skal være for seriøs. Han får lov at gøre de ting, han har lyst til. Vi er nødt til at finde en balance mellem hans store evner og det faktum, at han stadig er et barn, fortæller faren Alexander.

Lauren fortæller selv, at han elsker at lege med sin hund Sammy samt at spille diverse spil på sin mobiltelefon. Men i modsætning til mange andre ni-årige har han allerede udtænkt en delvis plan for sit kommende virke i fremtiden. Han ønsker nemlig at udvikle kunstige lemmer og organer. Men lige nu glæder han sig mest til en lille pause i studierne, som han skal bruge på en velfortjent ferie til Japan.

Den niårige Laurent er heller ikke uden humor. På sin Instagram, hvor han har 13.000 følgere har han lagt en lille video ud af sig selv. Til videoen skriver han: Jeg træner her både matematik og sport samtidigt.