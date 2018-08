Nicaragua udviser FN-organisation efter kritisk rapport

Nicaragua udviser repræsentanter for FN's kommissær for menneskerettigheder. Det sker, efter at der er fremlagt en rapport, som anklager regeringen for undertrykkelse.

Det bekræfter en FN-kilde og flere internationale organisationer ifølge AP og andre medier.

Ordren om at forlade landet kommer to dage efter, at rapporten fra FN landede på regeringens bord i Nicaragua.

Ifølge FN-kilden vil FN's Sikkerhedsråd 5. september drøfte situationen i Nicaragua.

Over 300 mennesker er dræbt siden april under store demonstrationer mod regeringens planer om sociale nedskæringer.

Regeringen har valgt at bruge dødelig magt for at stoppe demonstranterne.

I FN-rapporten påpeges det, hvordan præsident Daniel Ortega og hans regering har slået hårdt ned. Lige fra det der foregår i gaderne til det, der sker i landets retssale.

Et af demonstranternes hovedkrav er, at Ortega træder tilbage.