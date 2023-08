Nick snuppede 12 butikstyve – blev bidt i armen

Onsdag eftermiddag udviklede sig voldsomt for Nick Laursen, souschef i SuperBrugsen Tranbjerg. Da han fangede en kvindelig, rumænsk butikstyv, vristede hun sig fri og bed ham i den forbindelse i armen.

- Heldigvis gik der ikke hul, men jeg var alligevel ude at få en stivkrampevaccine, siger souschefen.

Østjyllands Politi blev tilkaldt, og af en rapport over døgnets hændelser fremgår det, at kvinden på 27 år nu er sigtet for både butikstyveri og for vold.

Ifølge souschefen bidrog en mand til hændelsen, der foregik kort efter klokken 16.

Mens kvinden bevægede sig rundt i dagligvareforretningen og fyldte en kurv med alt fra kød og creme fraiche til sodavand og andre sager for i alt 1200 kroner, holdt en mand øje med butikken og guidede kvinden over telefonen.

Annonce:

Grøntafdelingen er beliggende nær indgangen til butikken, og da ’indkøbet’ tilsyneladende var fuldendt, bevægede manden sig til kassen, hvor personalet blev distraheret, mens kvinden forlod butikken via grøntafdelingen.

Souschefen blev opmærksom på tyveriet, og da kvinden gik ud af butikken, gjorde han det samme, men ad bagdøren. På parkeringspladsen konfronterede han kvinden med tyveriet og fik hende til at følge med tilbage til butikken.

- Men halvvejs gennem butikken river hun sig fri og løber mod udgangen igen, fortæller souschefen, der dog fik fat i kvinden igen, hvorefter hun så bed ham.

Det er heldigvis ikke hverdagskost at blive bidt på arbejdet, fortæller Nick Laursen. Det er butikstyverier til gengæld, som souschefen oplever stiger i antal for tiden. Et emne TV2 Østjylland også tidligere har beskrevet.

De seneste 14 dage har han snuppet 12 butikstyve, siger Nick Laursen.

De næsten daglige konfrontationer med butikstyve får ham dog ikke til at være nervøs for at gå på arbejde.

Annonce:

- Overhovedet ikke. Det har jeg det fint med. Jeg har arbejdet i butik i 12 år, så jeg har prøvet lidt af hvert, siger souschefen fra SuperBrugsen.

Ifølge politi.dk straffes butikstyveri ofte med en bøde på den dobbelte værdi af det stjålne, mens vold, som kvinden også er sigtet for, kan straffes med en fængselsdom. Det kan med andre ord blive et dyrt bid, kvinden plantede i souschefens arm.

SuperBrugs-chef: Nemt at være butikstyv