Nicklas fangede en fisk: Så begyndte sag om 191 millioner kroner

Han smiler bare ved tanken, og når han genfortæller sin lystfiskerhistorie, bliver blikket fjernt, som om han ser det hele for sig igen.

Nicklas Engelbrecht Sørensen gør en augustdag i 2017 en bemærkelsesværdig fangst ude på revet ved Tønballe, hvor Horsens Fjord munder ud i havet. En fangst, som er med til at sætte gang i en kæmpe sag om ulovlig fiskeproduktion og millioner af kroner. Og som stadig den dag i dag trækker et spor af frustrationer og bekymringer efter sig, skriver TV2 Østjylland.

- Og så får jeg det her brutale ryk. Jamen altså. Helvede bryder jo løs. Den tager 70-80 meter line i første udløb. Det er helt vildt, og da den springer fri af vandet, kan jeg ikke tro mine egne øjne. En stor, flot, blank laks. Alt sitrer i kroppen, fortæller Nicklas Engelbrecht Sørensen til TV2 Østjylland.

Usædvanlig drejning

Men den gode lystfiskerhistorie tager en usædvanlig drejning.

- Det er havørreder, vi fisker efter i Danmark. Der er ikke så mange andre at vælge imellem, og da jeg får den her fisk i nettet, tænker jeg, at det er en flot, blank havørred. Men jeg kan hurtigt se, at der er et eller andet ved den, der ikke ligner en havørred, siger Nicklas Engelbrecht Sørensen.

Fisken, han har fanget, viser sig at være en sølvlaks. En lakseart, der slet ikke hører hjemme i Danmark. Og mysteriet bliver kun større, da flere fiskere den kommende tid også får sølvlaks på krogen.

Lang historie kort. Mistanken falder på den lokale fiskeproducent, Hjarnø Havbrug og dets indehaver, Anders Østergaard Pedersen. Det ender med en politianmeldelse, en større efterforskning og en senere tiltale for over flere år at have udledt alt for meget kvælstof og fosfor i havet gennem en, ifølge politiet, overproduktion af fisk. Og på den måde skulle virksomheden have indtjent i omegnen af 191 millioner kroner, mener politiet.

Ifølge tiltalen skulle havbruget blandt andet have udsat over 373.000 sølvlaks - uden tilladelse. Altså sådan en fisk, som Nicklas Engelbrecht Sørensen og andre fiskere får på krogen og som, ifølge dem, nærmest kun kan komme fra Hjarnø Havbrugs anlæg ude ved fjorden.

- Det er altid federe at fange en vild fisk. Undslupne laks fra et havbrug - det er altså ikke noget, der tæller højt på listen, siger Nicklas Engelbrecht Sørensen til TV2 Østjylland.

Hjarnø Havbrugs bure ved Horsens Fjord. Foto: Foto: TV2 ØSTJYLLAND/

Retssag i marts

Retssagen mod Hjarnø Havbrug og Anders Østergaard Pedersen begynder i marts 2021. Men der opstår hurtigt udfordringer.

Politiet mister 77 ringbind med dokumenter fra sagen, hvilket udskyder retsmøderne, fordi Landsretten i Viborg skal tage stilling til, om sagen kan fortsætte uden dokumenterne.

- Det er jo en beklagelig sag, at vi har ringbind, der forsvinder for os. Vi har undersøgt, hvor akterne er blevet af, og vi kan ikke finde dem. Vi ved ikke, hvad der er sket med dem, siger chefanklager ved Sydøstjyllands Politi Michael Møller Hansen til TV2 Østjylland.

Men udfordringerne stopper ikke her.

Landsretten giver grønt lys, men da sagen bliver genoptaget ved Retten i Horsens, melder indehaver af Hjarnø Havbrug, Anders Østergaard Pedersen, sig flere gange syg. Nu er sagen udskudt et år til halvandet, og i den periode skal det undersøges, om Anders Østergaard Pedersen er i stand til at møde i retten fremover, eller om sagen skal køre videre uden hans tilstedeværelse.

Nu er der snart gået to år siden det første retsmøde. Imens venter og venter de, da savner et retsligt punktum, fordi de er bekymrede for Horsens Fjord, og om Hjarnø Havbrugs aktiviteter kan have været med til at presse havmiljøet unødigt.

Kede af det

TV2 Østjylland har talt med flere organisationer og lokale foreninger, der er kede af, at sagen tilsyneladende igen står stille. Det samme gælder lystfiskeren Nicklas Engelbrecht Sørensen.

- Jeg synes, det er noget rod, som sagen er forløbet. Jeg er jo bare en ydmyg lystfisker, der elsker mit lokale fiskevand og det område, jeg selv er vokset op i, siger han.

Indehaver af Hjarnø Havbrug, Anders Østergaard Pedersen, har ikke ønsket at stille op til interview.

Han fortæller dog i en mail til TV2 Østjylland blandt andet, at han kæmper med hukommelsen som følge af to blodpropper.

Havbrugejeren lægger blandt andet også vægt på, at virksomheden har haft muslingeopdræt, der, ifølge ham, optager næringsstoffer, som fiskene udleder.

Anders Østergaard Pedersen selv har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig i anklagerne og gør det fortsat.