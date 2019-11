Nicolai lider af sygdom: Overvejede det allerværste

Nicolai Aagaard har Tourettes syndrom. En psykisk lidelse som gør, at han reagerer voldsomt både fysisk og mentalt. Derfor blev han blokeret af Facebook for at lave videoer, hvor han blandt andet siger ting som 'negerpik' og 'ovnbagte patter.'

Nu har Facebook ombestemt sig efter en måned, hvor Nicolai har presset på for at komme tilbage i varmen hos det sociale medie.

Og det glæder 30-årige Nicolai Aagaard fra Helsingør. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han flere gange har haft ubehagelige tanker om livet som en konsekvens af sin psykiske lidelse.

- Jeg har sådan set tit tænkt, om jeg ikke bare skulle forlade den her verden, for det er jo ikke særlig sjovt. Men jeg er en fighter, og jeg vil bare gerne finde en plads på den her jord, og det har jeg fundet ud af, at den bedste måde at gøre det på er ved at sende live på Facebook, siger Nicolai Aagaard til Ekstra Bladet.



Samtidig erkender han, at det har været en svær periode uden at kunne dele sine frustrationer og følelser med andre på det sociale medie.

- Jeg blev virkelig overrasket og ikke mindst glad, da jeg fik nyheden om, at de har lukket mig ind igen. For da de lukkede mig ned, føltes det lidt som om, at de dømte mig og fortalte, at jeg ikke var god nok, som jeg er.

- Jeg har haft det rigtig skidt i perioden, og jeg har prøvet at tale med nogle psykologer og psykiatere og forsøgt at få nogle værktøjer derigennem, men de har hele tiden fortalt, at jeg skulle prøve at gøre noget selv, og det har de jo ret i, kan man sige, uddyber han.

Nicolai Aagaard vil gennem sine videoer hjælpe andre, der også døjer med psykiske lidelser. Foto: Nicolai Aagaard

Vil være et forbillede

Nicolai Aagaard lider ikke kun af Tourettes syndrom. Han har også angst, adhd og ocd. Det skræmmer dog ikke den 30-årige helsingoraner.

Han fortæller, at han blandt andet bruger sine livevideoer på Facebook som et værktøj til at hjælpe andre personer, som er i samme situation som ham selv og lider af psykiske sygdomme.

- Det betyder ret meget for mig, at jeg kan være med til at inspirere andre mennesker, altså dem, som også har nogle psykiske sygdomme. Jeg vil jo gerne hjælpe dem med også at kunne udtrykke deres følelser og samtidig forklare dem, hvilke værktøjer jeg bruger, når jeg har det ad helvede til.

Det er gåture som disse, der gør, at Nicolai Aagaard kan holde glæden ved lige i livet trods sine psykiske lidelser. Foto: Nicolai Aagaard

Danmark rundt

Facebook er dog langtfra det eneste værktøj, som Nicolai Aagaard benytter sig af i de svære perioder i livet. Han har altid elsket at gå lange ture, og faktisk har han planer om at tage på eventyr og gå hele Danmark rundt.

De lange gåture giver ham nemlig tid og plads til at pakke de negative tanker væk, og i stedet forsøger han at nyde livet på den måde.

- Jeg har fundet ud af, at den bedste måde er at gå lange ture. Jeg har fundet ud af, at når jeg går lange ture, så bliver jeg meget mere glad. Så jeg overvejer faktisk at gå hele Danmark rundt næste år, lyder de afsluttende ord fra Nicolai Aagaard.

