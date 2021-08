Nicole delte rørende billede få dage før sin død i Kabul

En af de dræbte amerikanske soldater var Nicole L. Gee. Blot få dage før sin død delte hun et rørende billede på sociale medier

Over 180 mennesker omkom torsdag i terrorangrebet ved Hamid Karzai-lufthavnen i Kabul torsdag, blandt dem var 13 amerikanske soldater.

En af dem var den 23-årige koporal Nicole L. Gee fra Sacramento i Californen. Det bekræfter det amerikanske forsvarsdepartementet i en liste.

Bare få dage før hun blev dræbt, delte hun et rørende opslag på Instagram.

'Jeg elsker mit job' skrev den 23-årige marinesoldat til billedet, hvor hun holder et lille barn.

Her er billedet, som Nicole l. Gee lagde op på Instagram få dage, før hun døde i Kabul. Foto: U.S. Marine Corps/Reuters

I et andet opslag, som hun delte få dage efter, kan man hende foran et amerikansk militærfly under en evakuering. Det blev Nicoles sidste opslag på Instagram.

Islamisk Stat (IS) har påtaget sig skylden for terrorangrebet, hvor to selvmordsbomber blev sprunget ved lufthavnen i Kabul.

En far til en af de andre dræbte amerikanske soldater har kritiseret både militærets og præsident Joe Bidens måde at håndtere angrebet på. Det kan du læse mere om her.