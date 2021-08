Niece om Trump: 'Han var bange'

Donald Trump blev i oktober sidste år testet positiv for coronavirus. Udadtil lod den daværende præsident omverdenen vide, at han havde det fint, og at virussen ikke var noget at bekymre sig om.

Men den påstand sår Donald Trumps niece, Mary Trump, nu muligvis tvivl om i en ny bog ved navn 'The Reckoning', som The Guardian har fået indsigt i.

Efter den forhenværende præsident blev udskrevet fra hospitalet, viste han sig frem på en balkon i Det Hvide Hus. Den episode beskriver niecen således:

'Han lavede sin bedste Mussolini-imitation, tog sin maske af i en macho fremvisning af usårlighed. Han knyttede tænderne sammen og stak sin kæbe frem, præcis som min bedstemor gjorde, når hun holdt sin vrede tilbage eller forsøgte at undertrykke sin smerte.'

I smerte og bange

Mary Trump, der er udtalt Trump-kritiker, og som blandt andet offentligt har fortalt, at hun stemte på Hillary Clinton ved valget i 2016, forklarer videre, hvordan hun mente at kunne se, at hendes onkel ikke fortalte hele sandheden.

'Jeg har astma, så jeg er rent faktisk klar over, hvordan det ser ud, når nogen kæmper for at trække vejret. Han var i smerte, han var bange,' skriver niecen i bogen.

'Men han vil aldrig indrømme det over for nogen - heller ikke sig selv, fordi som altid var konsekvenserne ved at indrømme sårbarhed langt mere skræmmende for ham end at være ærlig,' skriver hun videre.

Modstridende fortællinger

I forbindelse med sygdommen blev den daværende præsident indlagt på hospitalet, men blev efter nogle dage udskrevet.

Senere har The New York Times beskrevet, hvordan den daværende præsident var langt mere syg, end hvad han lod offentligheden vide.

Selv skrev Donald Trump følgende på det sociale medie Twitter:

'Jeg har det rigtig godt. Vær ikke bange for coronavirus. Lad det ikke styre jeres liv.'