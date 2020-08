Niels Brock hårdt ramt af corona-hjemsendelser

Danske skoler er i disse dage ramt af coronasmittede elever og mange hjemsendte skoleklasser.

Niels Brock-skolerne i København er ingen undtagelse.

Fordelt på tre skoler har uddannelsesinstitutionen sendt otte klasser hjem, mens en enkelt coronasmittet elev er på hospitalet.

Adm. direktør Anya Eskildsen oplyser onsdag i en meddelelse til elever og forældre på skolerne, at de 'vil gå meget langt for at undgå' en nedlukning som i foråret.

Hun oplyser også, at deres eget coronaberedskab modtager mange henvendelser, og at de opfordrer hjemsendte skoleelever til ikke at deltage i arrangementer uden for hjemmet, før de kan fremvise en negativ coronatest.

Det fremgår af meddelelsen, at den fysiske undervisning foregår i stamklasserne, mens undervisning på tværs foregår virtuelt.

