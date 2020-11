Niels Hausgaard: - Opfør jer ordentligt

Med et lunt smil og en lun attitude træder Niels Hausgaard ind ad døren på værtshuset Bjesken, hvor Ekstra Bladet har oprettet en midlertidig redaktion.

- Er der kaffe i den her? spørger han og søger direkte mod kaffekanden.

De bagkloge skal hånes

Niels Hausgaard, som både har travlt med sit show og sine mange heste på stutteri Mariegård ved Hundelev, lever ikke i frygt for corona.

Ifølge ham, er det nok mest fordi, at det er nemt at holde afstand ude på landet.

- Det skal ikke lægge en skygge over mit liv - men jeg kan mærke, at når jeg er færdig med at spille shows, er hele verden lukket, siger Niels Hausgaard, mens han stille og hjemmeligt sætter sig på barstolen.

Med kaffen plantet ovenpå Side 9 pigen, sidder Niels Hausgaard roligt og fortæller om sit liv i en coronatid. Foto: René Schütze

Når man prøver at stikke lidt mere til den garvede entertainer for at høre, om et liv indenfor lukkede grænser, ikke må være en mærkelig følelse, kommer han hurtigt tilbage.

- At give sig til at brokke sig over reglerne er tåbeligt.

- De bagkloge, som blomstrer i den her tid, må sparkes og hånes året rundt, for de er ikke fredet, siger Niels med en stadig beundrelsesværdi lun attitutde.

'Regelrytter' er måske ikke det første, man forbinder med Niels Hausgaard, men om ikke andet, er det, hvad han er i den her tid.

- Jeg stoler på, at regeringen rådgiver sig med de mest vidende, og jeg overholder de regler, der er. Måske også fordi, jeg for fanden er den årgang, der kan dø af det, griner han.

Lær lidt om solidaritet

Og netop de unge, som græder over festivalerne og deres studenteruge, burde ifølge Niels Hausgard lære noget om soldariet.

- Det lærte vi om, dengang jeg var ung, siger han.

- Hvis en studenterkørsel - eller mangel på den - kan ødelægge de unges liv, så har de ikke noget liv.

Ekstra Bladets lokalredaktion Frem til søndag vil det være muligt at møde Ekstra Bladets journalister i Bjeskens lokaler i Hjørring. Adressen er: Strømgade 18, 9800 Hjørring Alle historier er velkomne. Vi kan dog ikke love, at vi kommer til at skrive dem allesammen - men vi vil gøre vores bedste.

Og med et liv på landet uden støj og trafik, mener Niels Hausgaard også, at han nok er bedre rustet til at klare en pandemi end mange andre.

- Mange mennesker - unge som gamle - har først lige mødt sig selv her i den her tid, og det tror jeg er sundt. Det er nødvendigt at kende sig selv for at blive bedre til at leve. Os på landet har for længst mødt os selv på godt og ondt, griner han.

- Det værste for mig i den her tid, er nok, at mange andre føler sig begrænset, svarer han på spørgsmålet, om der slet ikke er noget skidt ved 2020.

Minkavlerne sæson to

Efter en kop kaffe og en god halv time på værtshuset, er alle spørgsmål blevet stillet.

- Skal du ikke spørge til mink, siger Niels Hausgaard lidt forundret.

- Hvad har du med mink?

- Jeg har ingenting med mink, men vi begynder optagelser på den nye sæson af Minkavlerne her den 19. november, griner Niels Hausgaard og hentyder til, at mange undrer sig over hvordan.

- Heldigvis for os handler den jo slet ikke om mink, slutter han af, mens han tager sin lune attitude med ud i det kolde november vejr.