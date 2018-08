Niels solgte sin firmavogn: Dukket op med hans logo og rumænske nummerplader

De seneste dage er en gammel, udtjent firma-varevogn med det i lokale kredse så kendte firmalogo for Tømrer- og Snedkermester Niels Kruse i Taulov ved Fredericia blevet set flere gange. Blandt andet i landsbyen Stepping i tirsdags og onsdags i Dronningensgade i Fredericia.

Det i sig selv er der intet odiøst i, for Niels Kruse og hans ansatte har igennem de seneste knap 30 år lavet masser af opgaver i trekantsområdet, og med de nuværende ni firma-varevogne med lignende logoer og 14 ansatte på farten er den 61-årige tømrermester ganske synlig i offentligheden.

Det særlige ved den omtalte bil, som er blevet set i Stepping og Fredericia, er dog, at den kører med rumænske nummerplader. Det stemmer fint med, at Niels Kruse, som han har gjort det så ofte før, for et halvt år siden via Ford solgte den gamle firma-varevogn til udlandet.

Tømrermester Niels Kruse er også medlem af Dansk Boldspilunions, DBU's. bestyrelse, og det er i den anledning, at Ekstra Bladets fotograf har fotograferet ham her tilbage i 2015. Foto Lars Poulsen

Men nu ser det så ud til, at vildt fremmede mennesker - sandsynligvis fra Rumænien - kører rundt og tilbyder tømrer- og snedkerarbejde i Niels Kruses gode navn.

- Jeg kan både grine og blive gal over det, hvis de, som jeg frygter, udnytter firma-logoet til for eksempel at få udleveret varer hos vores leverandører.

- På den anden side har jeg svært ved at hidse mig op, fordi jeg selv har været med til at sælge bilen og dermed sende den ud af landet med mit firmanavn på, siger Niels Kruse til Ekstra Bladet.

Tilbød kvinde at ordne tagrender

Niels Kruse blev gjort opmærksom på den bizarre situation af en mand fra Stepping, som havde set firma-varevognen holde parkeret i en indkørsel.

- Manden kontaktede mig og spurgte, om jeg har biler med rumænske nummerplader. Det afviste jeg selvfølgelig, men manden fortalte så, at han lige havde set vores firma-varevogn med rumænske nummerplader og 'håndværkere' ude på vejen. De havde været inde hos en genbo og spurgt, om de skulle reparere hendes tagrender, fortæller Niels Kruse med et skævt smil.

Niels Kruse solgte sin firma-varevogn for et halvt år siden med sit firmalogo på. Det kommer ikke til at ske igen, siger han nu, hvor han er blevet bekendt med, at det, der formentlig er falske rumænske håndværkere kører rundt og sælger deres arbejdskraft i Niels Kruses navn. Privatfoto

Bilens hjemvenden til Danmark og trekantsområdet har givet ekstra travlhed for Niels Kruse, som har været nødt til at kontakte alle sine leverandører og samarbejdspartnere for at advare dem om den 'falske bil med de falske håndværkere'.

Niels Kruse og Ford, som han solgte varevognen til, har aldrig oplevet noget lignende.

- Det er sket, at jeg har fået et billede tilsendt af en af vores gamle biler med logo fra fjerne steder, hvor folk fra Fredericia og omegn har set dem i forbindelse med ferie eller udlandsrejse. Men det har vi jo bare kunnet grine ad, siger Niels Kruse.

Aldrig med firmalogo igen

Niels Kruse har været i kontakt med Ford og Syd- og Sønderjyllands Politi, som ikke har kunnet gøre noget, fordi de 'falske håndværkere' ikke har gjort noget ulovligt. Politiet har dog aftalt med Niels Kruse, at de vil tjekke firma-varevognen og dens besætning, så snart den igen er blevet lokaliseret.

En kvik borger i Stepping i Sønderjylland fotograferede firma-varevognen, som nu skaber røre hos Niels Kruse og hans omgivelser i Taulov ved Fredericia. Privatfoto

- Det er jo mit navn, der står på bilen, så hvis de forsøger at sælge deres arbejdskraft i mit navn, så kan folk med god grund tro, at de er nogle af mine ansatte. Jeg vil være meget træt af, hvis nogen bliver snydt på den baggrund, siger Niels Kruse.

Sagen har lært den erfarne tømrermester, at det er sidste gang, han har solgt en håndværkerbil med firmalogo på, som skal til udlandet.

- Vi trækker folien af næste gang, vi sælger, det er helt sikkert. Vi gider ikke stå i en så bøvlet og besværlig situation igen, siger Niels Kruse.