Nigel Farage truer med boykot

UKIP's forhenværende leder vil boykotte en ny afstemning om Storbritanniens exit fra EU. Det er den kontante udmelding fra Nigel Farage dagen efter, at Labours partileder Jeremy Corbyn erklærede, at han under visse forudsætninger vil støtte idéen om at lade befolkningen tage stilling til sagen igen.

Men Nigel Farage forudser, at en endnu større andel af befolkningen vil stemme for at forlade EU, såfremt den nye afstemning bliver en realitet. Han fastslår i samme omgang, at han 'hellere vil tage på ferie' end at vælge mellem premierminister Theresa Mays aftale eller at forblive medlem af EU.

Det skriver Sky News.

Hos Labour har partiets udenrigsordfører Emily Thornberry meldt ud, at afstemningen bør være et valg mellem Theresa Mays aftale eller at forblive i unionen. Ifølge Labour vil en ny afstemning være at foretrække frem for at forlade EU helt uden en aftale.

Nigel Farage vender dog tommelfingeren nedad til forslaget fra Labour.

- Jeg tror, at vi vil vinde den. Men jeg fortæller dig, hvad jeg vil modsætte mig, er selve idéen, som det lader til, at Emily Thornberry fremsætter, at afstemningen vil stå mellem at forblive og fru Mays aftale, der kun er Brexit af navn, siger han og tilføjer:

- Jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg under de omstændigheder ikke vil føre kampagne, og jeg vil ikke stemme, fordi det ikke vil tilbyde mig Brexit.

I 2016 udtalte Nigel Farage ellers, at han ville bakke op om en ny afstemning, hvis tilhængerne af at forblive i EU vandt afstemningen med en margin, som var mindre end to procentpoint.