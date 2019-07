Nike i heftig modvind: Får kritik for at trække sko tilbage

Det amerikanske sportsmærke Nike har valgt at trække en version af deres populære Air Max-sko tilbage efter kritik fra en tidligere sportsstjerne. Nu møder de også kritik for den beslutning

Mandag trak Nike en frisk version af den populære Air Max 1 fra markedet efter kritik fra den tidligere NFL-stjerne Colin Kaepernick, der mente, at skoen, der var prydet med en tidlig version af det amerikanske flag, var stødende.

Det skriver The Guardian.

Hælen var påført det såkaldte 'Betsy Ross'-flag, der indeholder 13 hvide stjerner i en cirkel, som repræsenterer de 13 oprindelige kolonier i USA. Derudover var selve skoen farvet i de samme farver som det amerikanske flag.

Beslutningen om at trække skoen tilbage mødte hurtig kritik fra konservative politikere i USA, hvor en republikansk politiker blandt andet kaldte beslutningen for 'anti-amerikansk'.

'Betsy Ross'-flaget er en af de tidligste udgaver af det amerikanske flag og er opkaldt efter en syerske fra Philadelphia, der af mange menes at stå bag den første udgave af det amerikanske flag, selvom de fleste forskere vurdere det til at være en myte, skriver The Guardian.

Det var meningen, at skoen skulle sælges op mod den amerikanske uafhængighedsdag, som fejres torsdag 4. juli, men det fik Colin Kaepernick i et interview med Wall Street Journal sat en stopper for ved at minde Nike om, at Betsy Ross' udgave af det amerikanske flag af mange forbindes med slavetiden.

- Nike har besluttet ikke at lancere modellen Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, fordi den indeholder en ældre version af det amerikanske flag, udtalte en pressetalskvinde til Wall Street Journal mandag aften

Colin Kaepernick lagde sig i 2016 ud med den amerikanske præsiden, Donald Trump og blev kendt i bredere kredse for i protest at sætte sig på knæ under den amerikanske nationalsang, der traditionelt afspilles inden sportskampe i USA, for at vise sin utilfredshed med den stigende racisme og politibrutalitet i landet.

På Twitter har beslutningen mødt kritik, og den republikanske guvenør fra Arizona, Doug Ducey, skriver på Twitter:

'Ord kan ikke beskrive min skuffelse. Jeg skammer mig på Nikes vegne.'

Today was supposed to be a good day in Arizona, with the announcement of a major @Nike investment in Goodyear, AZ. THREAD—>

1/ — Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019

'I stedet for at fejre amerikansk historie har Nike tydeligvis besluttet, at Betsy Ross er uværdig og har føjet sig for angreb med politisk korrekthed og historisk revisionisme.'

Også den republikanske senator i Texas, Ted Cruz, melder sig i koret af forargede konservative og meddeler, at han er færdig med at købe Nike-sko:

'Det er godt, at Nike kun vil sælge sneakers til folk, der hader det amerikanske flag.'

It’s a good thing @Nike only wants to sell sneakers to people who hate the American flag.... @NFL #HappyFourth https://t.co/G6w8vDjvLP — Ted Cruz (@tedcruz) July 2, 2019

Nike beslutning om at tage skoen tilbage efter kritik fra Colin Kaepernick skal formentlig ses i lyset af, at man sidste år indgik en reklameaftale med ham og gjorde ham til ansigtet på deres aktivistkampagne med sloganet 'Believe in something. Even if it means sacrificing everything. Just do it' (tro på noget. Også selvom det betyder, at du skal ofre alt. Bare gør det, red.).

Se også: Vestager straffer Nike med millionbøde

Se også: Stjerneadvokat tiltalt for afpresning af Nike

Se også: Løsreven Nike-sål forårsager knæskade