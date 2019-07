Nike-sko solgt for 2,9 millioner kroner

Et 47 år gammelt par Nike-sko er blevet solgt for svimlende 2,9 millioner kroner

Du troede måske, at du brugte mange penge på sko, men dit fodtøjsforbrug kan helt sikkert ikke måle sig med sko-samleren Miles Nadal.

Tirsdag blev han den stolte ejer af et par af Nikes såkaldte 'månesko' fra 1972 og brød verdensrekorden for auktionsprisen for et par sneakers, da han betalte 437.500 dollars for parret. Det svarer til 2,93 millioner danske kroner.

Det melder auktionshuset Sotheby's ifølge blandt andre CNN.

Skoene blev oprindeligt designet af Nike-medstifteren Bill Bowerman til løbere, der skulle kvalificere sig til OL, og dengang blev der ifølge auktionshuset kun lavet 12 par. Dette par er så vidt man ved det eneste ubrugte par, der findes.

Skoens fulde navn er Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe. Foto: RSPCA

Bill Bowerman har fortalt, at det var hans kones vafler, der inspirerede ham til sålens specielle design, som han lavede prototypen til ved at hælde gummi direkte ned i hendes vaffeljern.

Bill Bowermans kones vaffeljern inspirerede skoens sjældne design. Foto: AP

Startprisen på måneskoene var sat til 80.000 dollars - lidt over en halv million kroner, men slutprisen oversteg langt den forventede pris på cirka en million kroner.

I sidste uge købte Miles Nadal i øvrigt 99 andre par sjældne sneakers fra Sotheby's' private auktion. Her endte han med et samlet beløb på 850.000 dollars, svarende til 5.696.530 danske kroner.