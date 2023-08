Ekstra Bladets Nikita Klæstrup giver dig det ultimative overblik over København - og fortæller dig, hvor det værste sted er at bo

Til næste sommer har jeg boet i København i ti år.

Derfor føler jeg, at jeg næsten er en ægte københavner.

Det vil alle 'born and raised'-københavnere naturligvis være uenige i. Men hvem går op I, hvad de synes? De er en uddøende race. København består alligevel primært af tilflyttere fra Jylland. Derfor ser jeg mig selv som den oplagte person til at give dig den endegyldige dom over København.