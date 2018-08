Niqab-klædt mor mødte op på første skoledag: Skoleledelse nægter at politianmelde

En mor til et barn, der lige er begyndt i 0. klasse på Seminarieskolen i Aalborg-forstaden Gug, har siden første skoledag forleden brudt loven, mens hun har fulgt sit barn i skole.

Problemet er, at moren er iklædt den muslimske klædedragt niqab. Det er faldet en plejemor til et andet barn i klassen så meget for brystet, at hun har valgt at gå til både skoleledelse og til politiet.

Det skriver Nordjyske.

Plejemoren har oplevet, at skolen slet ikke ønsker at gøre noget ved situationen. Og det er også opfattelsen, at politiet ikke har særlig travlt.

- Det er som at løbe panden imod en mur. Ingen vil tage ansvar, selvom ingen kan være i tvivl om, at loven overtrædes, siger Majken Andersen, som er plejemor til et barn i 0. klasse på skolen.

Skoleledelse afviste at hjælpe

Majken Andersen fortæller, at den muslimske mor mødte op på første skoledag, uden at nogen var i stand til at se, hvem der gemte sig bag klædedragten. Kun en lille sprække til øjnene var der at kigge ud af.

Majken Andersen fortæller, at hun med det samme tog sagen op med skolelederen. Men skoleledelsen afviste at gøre noget. Blandt andet med henvisning til, at det ville besværliggøre et forældresamarbejde med den pågældende mor unødigt, hvis skolen valgte at politianmelde hende.

- På dagen henvender jeg mig til skolelederen for at få hende til at tage affære, men hun vil ikke gøre noget. Min mand er fængselsbetjent og kan ikke bare se på, at nogen bryder loven, så derfor måtte han gå, siger Majken Andersen til Nordjyske.

Skolelederens umiddelbare afvisning af at ville gøre noget, fik Majken Andersen til at gå skridtet yderligere.

- Bagefter har jeg også anmeldt det til politiet, men udover at jeg har fået en kvittering på, at de har modtaget anmeldelsen, så har de heller ikke gjort noget, siger Majken Andersen.

Har ikke anmeldelsespligt

Det betyder, at den muslimske mor nu hver dag siden første skoledag er ankommet til skolen i niqab.

Nordjyske har talt med Aalborg Kommune, som afviser at gøre noget. Kommunen har været i dialog med Kommunernes Landsforening, og tilbagemeldingen er klar. Der tales om pligt til anmeldelse, men det er alene, når et barn udsættes for omsorgssvigt, vold eller mishandling.

- Vi har undersøgt det grundigt hos både Kommunernes Landsforening, politiet og vores egen jurister, og svaret er samstemmende, at hverken skolen eller forvaltning har en anmeldelsespligt, siger skolerådmand i Aalborg Kommune, Tin French (V), til Nordjyske.

Det var 1. august, at et nyt maskeringsforbud trådte i kraft i Danmark. Forbuddet skal blandt andet sikre, at ingen tildækker sig i det offentlige rum. Det er uforeneligt med værdierne i det danske samfund, mener regeringen.

I lovens bekendtgørelse står der, at 'regeringen ønsker at slå fast, at det efter regeringens opfattelse ikke er foreneligt med værdierne og sammenhængskraften i det danske samfund eller respekten for vores fællesskab at holde ansigtet skjult i det offentlige rum'.