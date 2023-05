Noah, Jeppe og Oliver bortvist: Forældre rystede over efterskole

Har du kendskab til denne eller lignende sager, kan du kontakte journalisten her.

To drenge møder hinanden tilfældigt på toilettet midt om natten.

Sammen beslutter de sig for at vække en kammerat og drage på det, der på efterskolesprog hedder 'natterend' - at løbe rundt på skolens område efter sengetid - med en T-shirt over hovedet.

I dag ville de ønske, at de blot var gået tilbage på deres værelser og havde lagt sig til at sove. De tre drenge er blevet smidt ud på røv og albuer af Skyum Idrætsefterskole uden at have fået den mindste chance for at forklare sig.

Nu er forældrene efterladt i dyb chok over skolens håndtering af sagen.

Her ses Noah Sørensen (tv.), Oliver Pedersen (i midten) og Jeppe Jensen (th.). Alle er fortid på Skyum Idrætsefterskole. De tre venner er uforstående over den hårde sanktion fra efterskolens side. Foto: René Schütze

Brud på reglerne

Ifølge lovgivningen er efterskoler nemlig forpligtet til at partshøre elever før en eventuel bortvisning. Ekstra Bladet er i besiddelse af dokumentation, der viser, at de magtesløse forældre har rykket for et møde tre gange.

Det har de ikke fået. I stedet blev det kort meddelt telefonisk fra skolens ledelse, at eleverne ikke skulle komme igen.

- Jeg synes, at det er en bortvisning på et meget tyndt grundlag, og jeg synes, at hele forretningsgangen i det, hvor vi bare bliver ringet op og får at vide, at vi skal hente vores barns ting, og at han ikke skal komme tilbage, er meget voldsomt. Det, der chokerer mig allermest, er faktisk, at vi ikke bliver partshørt i sagen, selvom det er lovpligtigt, fortæller Hanne Jensen, der er mor til Jeppe.

- Selvfølgelig skal der være en konsekvens, men vi har før set, at natterend ikke har haft helt den samme konsekvens. De har gjort noget, der er forkert. Det kan vi være 100 procent enige om, men at det retfærdiggør, at de bare skal smides ud, kan vi ikke blive enige om, uddyber Noahs far, Thomas Sørensen.

Hård straf

De tre unge drenge var ellers godt i gang med 10. klasse på efterskolen, da de dagen efter natterenderiet i april blev sendt hjem på en såkaldt 'tænker'. Den beslutning blev senere omstødt til en reel bortvisning fra Skyum Idrætsefterskole.

Tidligere på skoleåret var 57 elever blevet fanget i samme overtrædelse af skolens regler, uden at de fik samme sanktion. Derfor ryster den hårde dom også drengene.

- Det er fair nok, det har en konsekvens, men at det ender ud i, at vi får en telefonopringning, når vi er blevet lovet en samtale, synes jeg er rigtig mærkeligt, siger Oliver Pedersen.

- Vi tager jo kontakt til Skyum (Idrætsefterskole, red.) tre gange og får først svar, da vi fortæller dem, at det er lovpligtigt, at de indkalder os til samtale. Så er der også sket værre ting på Skyum, så det er en hård straf, tilføjer Noah Sørensen.

Grove overtrædelser

Ekstra Bladet er i besiddelse af flere videoer, som florerer på skolen, hvor man blandt andet ser en elev, der tænder ild til en anden elevs hår, mens personen sover.

En anden video viser en dreng, der formentlig ryger hash på skolens område. Ekstra Bladet har ligeledes indsigt i kommunikationen i en forældregruppe på Facebook til elever på efterskolen.

Her er det tydeligt, at der er andre forældre, som også er bekendte med de grove overtrædelser af skolens retningslinjer.

'Synes, det er tarveligt (at de tre elever bortvises, red.), mens hvis man har sat ild til en anden elev, får man lov at blive,' skriver en forælder blandt andet til et opslag, hvor forældrene diskuterer sagen.

'Synes personligt, at det er underligt, at de ryger, når der tidligere har været noget, der var langt værre! hvor de fik lov til at fortsætte,' skriver en anden forælder i gruppen.

Forældrene til de bortviste elever, som Ekstra Bladet har talt med, mener, at der hersker en rådden kultur på efterskolen. Foto. René Schütze

Lignende eksempler

Andre forældre fortæller samtidig, at deres børn også er blevet bortvist, uden skolen i forvejen har hørt hverken forældre eller elever.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var episoden med ildspåsættelse til en elevs hår og anden grov mobning årsagen til, at eleven valgte at forlade skolen. Eleven, der ses udføre den chokerende handling, og eleven, der filmer videoen, går til gengæld stadig på skolen, hvilket vækker stor forargelse.

Ekstra Bladet er således i besiddelse af et brev, som en nuværende elev har skrevet til skolens ledelse tidligere på året, hvor vedkommende udtrykker sin dybe frustration over skolens håndtering af sagen.

Derudover fortælles der også om et ganske ulykkeligt ophold på skolen, som skribenten pointerer, at eleverne kalder for en kz-lejr på grund af en rådden kultur fra ledelsen side.

A- og B-hold

Samtidig lyder kritikken fra Hanne Jensen, at der er tale om et vidt forskellige tilgange til sanktionering af Skyum Idrætsefterskoles elever.

- Jeg mener, at der sker forskelsbehandling på Skyum. Jeg har flere historier, der viser, at hvis man er tilkoblet Skyums førstehold ude i de lokale klubber, er sanktionerne for at træde ved siden af ikke de samme, som hvis man ikke er på førsteholdet. Det bryder jeg mig ikke om, for jeg mener, at vores børn skal have samme behandling som andre elever.

Ekstra Bladet har konfronteret Svend Hagelskjær, der er forstander på Skyum Idrætsefterskole, med kritikken fra forældre- og eleverne